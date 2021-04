80 százalékos többség: Orbán a percnyi politikai érdekei alapján menedzseli a járványkezelést

A szakértelemnek alig 10 százalék adott esélyt.

Népszavát olvasni egyben értékválasztás is, így szavazásunk eredménye - világnézeti elfogultsága okán - csöppet sem reprezentatív, viszont elgondolkodtató. Azt tudakoltuk olvasóinktól, szerintük mi alapján hozza meg járványügyi döntéseit Orbán Viktor. A majdnem 9 ezer résztvevő (valójában 8821) közül csak 866-an adtak esélyt a szakmaiságnak, magyarán annak, hogy a kormányfő az ország legjobb infektológusaiból és egészségügy-szervezési szakembereiből álló stáb tanácsát megfogadva szab irányt a védekezésnek. Holott megtehetné. Ennél még azt is többen valószínűsítették (esetleg némi cinizmussal), hogy a miniszterelnök a vakszerencsére bízza magát. 931 voksoló szerint ugyanis az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a miniszterelnök feldob egy pénzérmét, ha fej, teljes zárás, ha írás, teljes nyitás, ha netán élén áll meg az érme, akkor meg kivárás. (Megjegyzendő: Merkely Béla azon elszólásából kiindulva, hogy 2-4,9 millió között lehet azok száma, akik valójában megfertőződtek - a professzor Áder János államfő podcastjában vezette elő mindezt - még az is megeshet, hogy a kabinet tényleg bedobta a gyeplőt a lovak közé, hogy minél előbb meglegyen az úgynevezett nyájimmunitás, csak erről senki nem beszél.) A legnagyobb támogatottsága azonban mégiscsak annak a hipotézisnek volt, miszerint Orbán Viktort a politikai számítás vezeti. 7031 válaszadó hiszi ugyanis, hogy Orbán Viktor a politikai népszerűség változásait méri minden pillanatban, és azt csinálja, amire tábora vágyik, vagy amit a legkevésbé utasítanak el a szimpatizánsai. Persze nem vitás, bitang nehéz helytállni egy ilyen helyzetben. Akkor is, ha tudja az ember, mit akar, és akkor is ha nem. Ha ön is kipróbálná magát, akkor a Népszava járványszimulátora segítségével most megteheti, ha ide kattint