Visszavonná a CEU-t elüldöző törvény egy részét a kormány

Répcelakon nem tartják biztonságosnak az alsó tagozatok újranyitását.

A répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola alsós tanárai közül egyetlen kivétellel senki nem ment ma be az intézménybe tanítani - értesült a Népszava. A jelenléti oktatást a Munka törvénykönyve 54. paragrafusára hivatkozva tagadták meg, amely egyebek mellett azt írja: a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. De megtagadhatják az utasítás teljesítését akkor is, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. A kormány a múlt héten döntött úgy, hogy a koronavírus-járvány harmadik hullámának tetőzése ellenére április 19-én kinyithatnak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai. A döntés ellen számos civil, szakmai és érdekvédelmi szervezet tiltakozott. A répcelaki iskola egyik tanára lapunknak azt mondta: egyáltalán nem érzik biztonságosnak a jelenléti oktatás körülményeit, ezért nem voltak hajlandóak bemenni a tantermekbe. Nemcsak magukat, hanem a gyerekeket is féltik. - A 31 fős tantestületből, a felsős tanárokkal együtt 29-en írtuk alá a nyilatkozatot. Amikor kiderült, hogy végül csak az alsósoknak kell bemenniük, 16-an új nyilatkozatot írtunk alá arról, hogy csak online folytatjuk a munkát, de a felsős kollégák továbbra is támogatnak minket – mondta az iskola egyik tanárnője. Hozzátette: hétfőn csak egyetlen kollégájuk ment be az iskolába. A gyerekek többsége is otthon maradt, csak egy osztály jelent meg teljes létszámmal. Most viszont az igazgató minden távolmaradó pedagógust egyenként behívatott, az érintettek fegyelmit kapnak. - Nem tudjuk, miért kapunk fegyelmit, hiszen nem a munkát tagadtuk meg, az óráinkat online megtartottuk – nyilatkozta a tanárnő. Kerestük a Sárvári Tankerületi Központot is, ha válaszolnak, frissítjük cikkünket.