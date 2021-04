Elhagyott múzeumok

Világszerte 77 százalékot esett a művészeti múzeumok látogatottsága – derül ki egy felmérésből.

Tavaly a világ száz legnépszerűbb művészeti múzeumának látogatottsága 77 százalékkal csökkent – derül ki a The Art Newspaper portál éves felméréséből. Megdöbbentő eredmény, hogy a 280, adatot szolgáltató múzeum az év során a megszokott nyitvatartási rendhez képest átlagosan további 145 napig volt zárva, mely összességében 41 ezer napot jelent, vagyis több mint egy évszázadnyi látogatás hiányzott a tavalyi évből. A felmérés megemlíti, hogy tavaly, amikor Wuhanban napvilágra kerültek a coviddal kapcsolatos jelentések, a város január végi lezárásával a Wuhani Tartományi Múzeum munkatársai az intézmény területéről nem mozdulhattak el, így kempinget alakítottak ki, és gondoskodtak a gyűjteményről annak január 23-tól június 13-ig tartó zárvatartása alatt. A kutatás második helyén a Pekingi Nemzeti Múzeum áll 1,6 millió látogatóval, mely január 25-től három hónapra bezárt, amikor a pekingi hatóságok lemondták a kínai újévi ünnepségeket. Az újranyitást követően a maximális kapacitása eleinte 90 százalékkal csökkent – a potenciális napi 30 ezerről 3000 látogatóra –, de az év során fokozatosan enyhült a helyzet, augusztusban naponta 8000 látogató érkezett. Ázsia második leglátogatottabb múzeumát, a japán Kanazawában található Kortárs Művészetek 21. Századi Múzeumát tavaly 971 ezren látogatták meg. Európát tekintve a felmérésbe került múzeumok átlagosan további 112 nappal voltak zárva a megszokott nyitvatartási rendhez képest. Míg 2019-ben csaknem 83 millió ember kereste fel a legjobb száz európai múzeumot, addig 2020-ban csupán 24 millió. Mindez összefügg azzal, hogy tavaly a nemzetközi turizmus meredeken visszaesett, különösen a jövedelmező nyári hónapokban. Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) jelentése szerint Párizst tavaly nyáron az átlagos turistaszámának csak 5 százaléka látogatta, a három fő művészeti múzeuma – a Louvre, a Pompidou Központ és a Musée d’Orsay – látogatottsága összességében 73 százalékkal esett, a 2019-es 16,5 millióról 4,5 millióra. A Louvre gyűjteményét körülbelül 2,7 millióan nézték meg, ami a 72 százalékos csökkenés ellenére a felmérés leglátogatottabb múzeuma lett. Az első helyezés elnyerésében sokat segített azonban a nagy népszerűségnek örvendő, februárban zárult Leonardo kiállítás, mely naponta több mint tízezer látogatót vonzott, és a múzeum eddigi leglátogatottabb tárlata volt. Ennek ellenére a Louvre körülbelül 90 millió euró veszteséget jelentett 2020-ban.



A turizmus és a lezárások Spanyolországot is komolyan sújtották, a madridi Prado 76, míg a Reina Sofia 72 százalékos esést mutatott. Eközben Olaszországban a Vatikáni Múzeumok 81, a firenzei Uffizi Képtár 72, az Akadémia Galéria látogatottsága 81 százalékot csökkent. Az Egyesült Királyságban a londoni Tate Modern volt a leglátogatottabb, ráadásul megelőzte a British Múzeumot, amiben szerepet játszott, hogy utóbbi 208, míg előbbi 173 napig volt zárva. A szigetország esetében szintén fontos tényező a turizmus, a 2019/20-as pénzügyi évben a British Múzeum közönségének 77 százaléka külföldi volt, míg ez a szám a londoni Nemzeti Galéria esetében általában „hatvan százalék körüli” egy szóvivő szerint. Az Egyesült Királyság Nemzeti Statisztikai Hivatalának ideiglenes adatai továbbá azt mutatják, hogy 2020 második negyedévében, az első lezárások idején a tengerentúli lakosok látogatásainak száma 96 százalékkal csökkent 2019 azonos időszakához képest. Az Egyesült Államok a látogatások terén változatos képet mutat, hiszen minden államnak megvannak a saját biztonsági protokoljai és szabályai a társadalmi távolságtartásra vonatkozóan. Volt olyan múzeum, amelyik a megszokott rendhez képest 75, míg más 293 napig tartott zárva. New York négy óriásmúzeuma— a Metropolitan Museum of Art, a Museum of Modern Art, a Whitney Museum of American Art és a Solomon R. Guggenheim Museum — 2,2 milliós látogatottságot ért el, míg 2019-ben 11 milliót. A pandémia a legsúlyosabban a Guggenheim Múzeumot súlytotta, mely 88 százalékos csökkenést tapasztalt. Míg ugyanis sok New York-i múzeum körülbelül hat hónapig volt zárva, addig a Guggenheim több mint hét hónapon át, és csak 25 százalékos kapacitással nyitott újra.