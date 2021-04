360,98 forinton az euró

Újabb cég jelenik meg az eddig is szövevényes hátterű Dunaferr körül. Befektetőnek is nevezik, ám a nagy adósságot görgető, bérmunkából vegetáló társaságra továbbra sincs vevő.

Váratlan gyorsasággal hívott összes sajtótájékoztatót hétfőre Dunaújvárosban Nagy Péter, a Dunai Vasmű jogásza, hogy tisztázza cége valós helyzetét. Azért érezte ezt szükségesnek, mert a múlt hét végén egy őrző-védőkből verbuvált csapat – arra hivatkozva, hogy a részvényesek nevében jár el - megpróbálta elfoglalni a vasművet. A rendőrség - mint arról írtunk - meggátolta az akciót, atrocitás nem történt. Nagy Péter szerint a csapatot vezető Mikó István hamis papírokkal igyekezett bizonyítani, hogy az orosz többségi tulajdonost, az állami kézben lévő Vnyesekonombankot képviseli, a magát válságmenedzsernek mondó Mikó valójában a részvények 25 százalékát birtokló ukrán kisebbségi tulajdonos nevében akarta megszerezni a céget, állította a jogász. Nagy Péter beszélt arról is, hogy felszámolási eljárás nem folyik a cég ellen, viszont naponta számos fizetési kérelem érkezik, s ezek elhárítása komoly feladat. A Dunaferr számára főképp a bérmunka ad megélhetést. A bérmunkát a bécsi székhelyű, kazah tulajdonosi hátterű, tőkeerős nehézipari cég, a Safin Gmbh biztosítja szeptember óta. A Safin hozza az alapanyagot és viszi el a Dunaújvárosban hengerelt végterméket. Annyi új fejlemény van az ügyben, hogy a bécsi cég alapítani akar egy céget Dunaújvárosban, Safin Acélipari Zrt. néven, s ezzel a részvénytársasággal tervez szerződni a Dunaferr a bérmunkára. A sajtótájékoztató után arról kérdeztük Nagy Pétert, hogy ez a közbeiktatott cég miben jelent változást (hisz a Dunaferr eddig is a Safinnak szállított, ezután is annak dolgozna), ám a jogász erre nem tudott válaszolni, azt mondta, ez nem jogi kérdés, így ez nem rá tartozik, hanem a vasmű vezetésre. Arról Nagy Péter nem ejtett szót, hogy a Safin – amint abban sokan reménykednek – megvenné a Dunaferrt, és megszabadítva a zrt.-t adósságaitól, új pályára állítaná a közvetlenül 4500 embert foglalkoztató céget. Beszéltünk Pintér Tamással, Dunaújváros jobbikos polgármesterével, s az ő információi szerint a Safin igenis gondolkodik a Dunaferr megvásárlásán. Pintér úgy tudja, hogy a kazah cég erről már a magyar kormánnyal is egyeztetett. Ám a vasmű megvételét akadályozza, hogy az orosz és az ukrán tulajdonosok konfliktusos viszonyban vannak egymással. A dolgozók felét maga mögött tudó Vasas szakszervezet vezetői – akiket tavaly ősszel elbocsátottak és kitiltottak a gyárterületről – úgy látják, az is nehezíti a cég eladását, hogy csaknem áttekinthetetlen a Dunaferr mögött álló, offshore vállalkozásokkal átszőtt cégháló, amiképp kívülálló számára áttekinthetetlen a zrt. adósságterhe is. A Dunaferr megvétele mellett szól viszont az, hogy az acélipar világszerte tele van megrendeléssel, s míg az óriáscégek egy termékfajtából 1000-3000 tonnás megrendeléseket vállalnak csak, a Dunai Vasmű ennek tizedével is boldogul. Ez a rugalmasság, az iparág teljes vertikumának itteni jelenléte, valamint 67 éves cég remek szakembergárdája vonzó lehet egy vevőnek. Ám a gárda leépülőben, hisz a korábban 400 milliárd forintos árbevételű cég hónapok óta 30 százalékos kapacitáson vegetál, a dolgozók bére késik - így aki teheti, menekül az üzemből. Az érdekképviselet szerint félő, hogy ha a cég egy éve tartó válsága elhúzódik, akkor a vasmű elveszti értékes szakembereinek javát. A dolgozók bizonytalanságát fokozta a pénteki gyárfoglalási kísérlet. Beszéltünk Mikó Istvánnal, aki újra azt hangsúlyozta, hiteles papírokkal tudja igazolni: a többségi és a kisebbségi tulajdonos egyaránt megbízta őt a cég elfoglalásával. Ezért hamarosan újra próbálkozik, 600-800 embert mozgósítva, hogy leváltsa a vasmű őrzőit, és kitegye az irodából a céget eladósító, illegitim vezetőket, majd május 6-án megtartsák ott a zrt. közgyűlését, ami aztán új vezetőt választ a Dunaferr élére. A közgyűlést egyébként a székesfehérvári cégbírság rendelte el, mondta Mikó, s azért tették ezt, mert az ő meghatalmazását szabályosnak találták. Nagy Péter erre azt felelte, hogy megfellebbezték a döntést, és mellékelték annak bizonyítékait, hogy Mikó megbízása hamis. Aligha kérdéses, hogy vagy a vasmű vezetése, vagy pedig a céget elfoglalni akaró csoport hamis eszközökkel manipulál. A dunaújvárosiak számára érthetetlen, hogy a nyomozóhatóságok miért nem lépnek fel azzal szemben, aki törvénytelen módon harcol a vasműért. A rendőrség szerint ez egy polgári jogvita, így annak eldöntésébe nem kívánnak beleszólni. Csakhogy ez a jogvita – az újvárosiak szerint – tele van jogsértéssel, és az, hogy idáig fajult az ellentét, közvetve több tízezer ember nyugalmát, megélhetését veszélyezteti.