Lassan készült el és keveset bírt a Rinya-híd

Zöld-projekt során vágtak ki fákat és térköveztek Tiszafüred főterén. A helyiek közül sokan dühösek, a fideszes polgármester árnyalja a képet, lombkoronákat ígér és türelmet kér.

– Beton, beton, beton. Tudja, néha arra gondolok, ha Orbán Viktor édesapja nem kőbizniszben utazna, hanem mondjuk faiskolái lennének országszerte, akkor nekünk is több területünk burkolózna zöldbe, mint így. Egyedül az unokáim örülnek majd ennek a placcnak, szeretnek görkorcsolyázni, gördeszkázni, azt pedig itt szabadon lehet, nem akasztja meg fa, vagy bokor az útjukat – mondta egy nyugdíjas asszony Tiszafüreden, a városközpontban, ahol a korábbi piactér több százmillió forintos felújítása miatt nem csak a helyiek jó részét zúgolódik, de zöld aktivisták és politikusok is kifejezték nemtetszésüket. Szabó Tímea a Párbeszéd Magyarországért társelnöke például ezt írta nyilvános közösségi oldalán: „Ezek az emberek tényleg nem értik, hogy klímaváltozás van? Hogy nem betont, hanem fákat kell ültetni?” Azt is hozzátette, hogy a rekkenő hőségben az ide letett térkő akár 60-70 fokra is felmelegedhet, fokozva az idősek és betegek szenvedését, miközben, ha fákat ültettek volna, azok képesek lennének a 40 fokos hőséget akár 10-15 fokkal is csökkenteni. Sok erre sétálót megkérdeztünk a téren: legtöbben azt kifogásolták, hogy a beruházáskor kivágták a korábbi fák egy részét, s helyettük olyan pici csemetéket ültettek, amelyek csak 15-20 év múlva adnak majd elegendő árnyékot. Furcsa torzónak tartották, hogy embermagasságnyi imitált szürke virágcserepek övezik a teret. – Ha megállok egy ilyen cserép mellett, törpének érzem magam, de lehet, hogy épp ez volt a cél, hadd tudja meg minden állampolgár, hol van a helye a NER-univerzumban - fogalmazott kissé csípősen egy nyugdíjas férfi. Egy házaspár egészen Egerből utazott idáig, hogy lássa a sok vihart kavart főteret. – Nekem az egri Dobó tér elbetonosítása is nagyon fájdalmas, de úgy tűnik, ez most az új trendi: se fa, se virág, csak a puszta kősivatag – fogalmazott az asszony. A férj nem szólt, inkább elsétált a téren felépített, vendéglátóhelyiségnek szánt új, kör alakú épületig, amelynek tetejére nyitott teraszt emeltek: innen még inkább szembetűnő a fehéres-szürke kőrengeteg, amely napfényes időben ráadásul úgy elvakítja az embert, hogy napszemüveg nélkül nem is nagyon lehet nyitott szemmel végigsétálni a téren. Szökőkút is épült, aminek a gyerekek biztos örülnek majd, hiszen a nyári melegben jó lesz itt pancsolni.

A megkérdezettek között egyetlen ember akadt, akinek nem volt kifogása az új tér ellen. – Nekem tetszik. Ha meghagyják körülötte a kis üzleteket, a korábbi utcákat, akkor úgy fogom föl, hogy jól megvan egymás mellett a régi és az új – mondta az ötvenes évei közepén járó helyi asszony.



Ujvári Imre, a tizenegyezer fős Jász-Nagykun-Szolnok megyei település fideszes polgármestere szerint néhány politikus és médium nem szakmai, hanem politikai vagy érzelmi alapon támadta a beruházást, ráadásul úgy, hogy nem tájékozódtak a Zöld Város projekt részleteiről. Az ennek keretében elnyert 430 millió forintos uniós, és az államtól mellé kapott 120 milliós költségvetési támogatás ugyanis nemcsak a korábbi piactér újraburkolását jelentette, ebből állták az új, vendéglátóegységnek szánt épület felépítését, egy új közeli park valamint egy játszótér kialakítását is. – Hoztam régi felvételeket, ezen jól látszik, hogy a tér nagyobbik felén korábban egy félig fedett piaccsarnok működött, harminc évvel ezelőtti állványokkal, hullámlemezzel borított pavilonokkal. Ezt bontottuk el, ehelyett kapott térkövet a terület. – mutatott körbe. - Vannak, akiknek hiányzik, hogy a régi helyén megszűnt a piac, de elég csak átsétálni az utca túloldalára, ott egy zöldövezeti részen, másik pályázati forrásból felépítettünk egy új, igaz, hogy kisebb, de modern piaccsarnokot, és megújítottuk a mellette lévő parkot, ami szintén a Zöld Város projekthez kapcsolódott. Sőt, még egy új játszótér kialakítására is futotta abból a pénzből: nem messze a városközponttól, lakótelepi övezetben, óvodák és iskolák környékén hoztunk létre egy játszóparkot, kis tóval. Ujvári Imre szerint fontos hangsúlyozni, hogy az új főtér egy része rendezvénytérnek készült, oda értelemszerűen nem kerültek növények. Tiszafüreden az emberek többsége kertes, családi házban lakik, a Tisza-part maga is zöldterület, a városban minden megszületett baba tiszteletére fát ültetnek, ezért az, hogy az új főtér nincs teli fákkal, nem befolyásolja a zöldfelületek nagyságát. – Az sem igaz, hogy itt minden fát kivágtunk, jelenleg pedig háromszor annyi fásszárú növény van a téren, mint korábban volt. Elismerem, hogy a fiatal facsemeték nem adnak árnyékot, de hát nemcsak magunknak, hanem az unokáinknak is építjük a várost, ők már árnyas lombú fák alatt fognak itt sétálni – mondta. A polgármester szerint mindenkinek volt módja korábban is megfogalmazni az esetleges észrevételeit a tervekkel kapcsolatban, hiszen azokat nem csak a városházán függesztették ki, de köztereken is. Két alkalommal is tartottak két év alatt közmeghallgatást, amikor szintén jelezhették volna a tiszafürediek az esetleges kritikákat. – A pályázatoknál általános tapasztalat, hogy az emberek az előkészítő szakaszban, amikor a fejlesztés még nem olyan látványos, kevésbé kritikusak, mint a a beruházás elkészülte után. Ez van, ezt polgármesterként magamnak is el kell fogadnom, de azt remélem, hogy az idő nekünk dolgozik, és néhány év múlva senki sem emlékszik majd a mostani kritikákra.