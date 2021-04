Nyomoz a rendőrség Czeglédy fantomrendszámos megfigyelése ügyében

Egyedi azonosítójellel való visszaélés miatt rendelt el nyomozást a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozást ismeretlen tettes ellen a Czeglédy Csaba önkormányzati képviselőt követő autó ügyében – tudta meg a Népszava az Országos Rendőr Főkapitányságtól (ORFK).

A politikus a nemrég a Facebookon arról adott hírt, hogy újabban követik . Mint a filmekben: egy autóból figyelték a házát, majd amikor elindult otthonról, azt észlelte, követik. Végül Czeglédynek a helyismerete révén sikerült autóval a követők háta mögé kerülnie. Ekkor lefotózta a rendszámot, majd lekérte az adatokat. Kiderült, hogy a hivatalos nyilvántartás szerint olyan rendszámot, ami az őt megfigyelők autóján volt, nem adtak ki Magyarországon. Czeglédy Csaba úgy vélekedett: lehetséges, hogy a Fidesz immáron a titkosszolgálatot állította rá. Megkérdeztük az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot felügyelő Belügyminisztériumot, rendeltek-e el megfigyelést Czeglédy Csaba esetében? Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ. Azért is fordultunk a belügyhöz, mert több, a szakmai fogásokat ismerő forrás is azt mondta a Népszavának, ha tényleg a szolgálatok állnak az ügy hátterében, elég amatőr módon jártak el, a követést nem ilyen feltűnő módon intézik. Ezt rendszerint többen végzik több autóval: más figyeli meg a célszemély lakását, mások követik, ráadásul három-négy váltott autóval teszik ezt. Persze az sem zárható ki, hogy a „lelepleződés” szándékos volt, azaz így akarták megfélemlítésképpen az érintett tudomására hozni, hogy „rajta vannak”. Ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy az állami titkosszolgálat végzi a megfigyelést, magánbiztonsági cégek repertoárjában is van ilyen szolgáltatás. Korábban a fideszes kormánysajtó már együttműködött egy olyan céggel, amely az állami szolgálatoknál bevett módszereket is alkalmazott: a 2018-as választások előtt egy izraeli hátterű társaság konspirált körülmények között rejtett kamerás felvételeket készített olyan tárgyalásokról, amelyeket magyar civil szervezetek képviselőivel folytattak megpróbálva leleplezni a "Soros-szálat". Czeglédy Csabát - túl azon, hogy a kormány legújabb főellenségének kikiáltott Gyurcsány Ferenc DK pártvezető bizalmasa -, a kormányoldalon azzal vádolják, hogy ő állhatott a volt győri polgármester, Borkai Zsolt adriai szexpartiján készült felvételeket nyilvánosságra hozó „Az ördög ügyvédje” nevű oldal mögött. Mint azt a hvg.hu megtudta a nyomozók szerint a "Borkai Zsolt valódi arca" néven létrehozott, jelenleg "Az ördög ügyvédje" nevű Facebook-oldal kezelője Győr-Moson-Sopron megye területére koncentrálva hirdetést kért, a hirdetés költségét pedig Czeglédy bankkártyájával fizették. A rendőrség ezért Czeglédyt bűnsegédként elkövetett személyes adattal visszaélés vétségével, valamint bűnsegédként elkövetett különleges személyes adattal visszaélés vétségével gyanúsítja. Ugyanakkor a DK-s politikus szerint ő nem tudja, ki áll a felvételeket először nyilvánosságra hozó weboldal, „Az ördög ügyvédje” mögött. A rendőrségi gyanúsítás szerinte elkent, pontatlan, nem derül ki belőle, melyik posztot kifogásolják. Különben is – hangsúlyozta a hvg.hu-nak Czeglédy –, ilyen alapon bárkit meg lehetne gyanúsítani, aki a Facebook-oldalán megosztotta a weboldalt.