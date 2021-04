Óriási einstand készül a Várban

A tanárok és diákok több mint egy évig dolgoztak digitális tanítási módszereken.

Több tankerületi iskolában továbbra sem engedik a pedagógusoknak, hogy azoknak az alsós gyerekeknek, akiket a hétfői nyitás ellenére otthon tartanak a szüleik a járványhelyzet miatt, a minimálisnál több segítséget nyújtsanak. Egy budapesti apuka felháborodottan mesélte a Népszavának: az elmúlt egy évben iskolájukban több jó gyakorlat is kialakult a digitális távoktatás terén, ezeket most mégsem használhatják sem a tanárok, sem az otthon maradó diákok és szüleik. – Én nem engedtem iskolába az elsős és a másodikos gyerekemet. Ezért most csak a hivatalos KRÉTA rendszerben kaphatunk valamennyi tananyagot, ami teljesen alkalmatlan a digitális oktatásra – mondta. Tudomása szerint mindkét osztályból, ahova a gyerekei is járnak, a diákok mintegy fele hiányzik, a tanítóknak mégis megtiltották, hogy a korábbi digitális megoldásokat, online felületeket használhassák. – Nemcsak hogy segítséget nem kaphatunk, de még osztályozni sem szabad az otthon maradt gyerekeket. Kinek az érdeke ez? Ez már konkrétan az embertelenség kategóriája – fogalmazott. A lapunknak nyilatkozó édesapa panasza nem egyedi, a Szülői Hang Közösséghez is rengeteg hasonló visszajelzés érkezett. Sokan számoltak be arról, hogy a pedagógusok semmiféle online oktatást nem végezhetnek. Vannak azonban jó példák is: nem egy szülő arról számolt be, hogy iskolájukban online órákat is tartanak a távol maradóknak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint hétfőn az óvodások 60 százaléka, az alsósok 75 százaléka jelent meg az intézményekben, miután a kormány úgy döntött, hogy számukra veszélytelen az óvodák, iskolák kinyitása. A döntés ellen több tanári, szülői és diákszervezet tiltakozott.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az óvodás és az alsós korosztály összlétszáma 687 ezer fő, az Emmi számai alapján pedig könnyen kiszámítható, hogy összességében 32 százalékuk - több mint 221 ezer óvodás és kisiskolás gyermek – maradt otthon. A Szülői Hang Közösséghez rengeteg visszajelzés érkezett a hétfői iskolanyitásról. Volt olyan szülő, aki arról írt, kérelmezte gyermeke otthon maradását, de még választ sem kapott. Ennek ellenére engedély nélkül is otthon tartotta a gyermekét. Vannak azonban jó példák is: nem egy szülő arról számolt be, hogy iskolájukban online órákat is tartanak a távol maradóknak, vagy legalább azt engedélyezték, hogy a jelenléti órákba online bekapcsolódhassanak az otthon maradók is. Az eltérő gyakorlatokra a kormányzat ellentmondásos tájékoztatása miatt kerülhetett sor. Az iskolák, óvodák megnyitásáról szóló kormányrendelet tiltja, hogy párhuzamosan jelenléti és online oktatás is legyen az intézményekben. Az Emmi minisztere, Kásler Miklós ugyanakkor arról írt az intézményvezetőknek címzett levelében: ez "nem zárja ki ugyanakkor annak a lehetőségét, hogy az intézmény – amennyiben erre lehetőség van – biztosítsa a jelenléti tanórába való online bekapcsolódás lehetőségét egy tanuló számára". Lapunk többször is kereste a Klebelsberg Központot azzal kapcsolatban, pontosítsák, hogyan kell értelmezni a szabályokat, hogyan kell eljárniuk a tankerületeknek, de tájékoztatást eddig nem kaptunk.