Stratégiai megállapodást köt a kormány a Fudan Egyetemmel – megjelent a határozat

Kemény két hét előtt állnak a háziorvosok: „Tömeges oltási szakasz” – elnevezésű akciót hirdetett György István, az országos oltási munkacsoport vezetője.

Ez azt jelenti, hogy a következő 14 napban az ország összes oltópontján – köztük a háziorvosi rendelőkben is – egyszerre oltják a lakosságot. E héten Pfizer, Moderna, AstraZeneca valamint Sinopharm vakcinával várják a háziorvosok az oltásra regisztrált pácienseik. A kormányhivatalok arra is felszólították az alapellátókat, hogy a praxisra jutó vakcinamennyiséget maradéktalanul használják fel. Továbbá készítsenek listát az oltandókról, pótolják az esetlegesen kiesőket. Ehhez segítségül ismét kaptak egy listák a körzetükben élő 45 év felettiekről, de már az sem számít hibának, ha fiatalabbakat hívnak be. Arról is tájékoztatták a háziorvosokat, hogy a jövő héten újabb nagy mennyiségű kínai oltóanyag érkezik. A praxisok egymást ki is segíthetik: ha valahol marad, de másutt felhasználnák, akkor a járási népegészségügyi hivatallal való egyeztetés után, átadhatják egymásnak a felesleget.

Eddig 3,3 millió embert oltottak be Magyarországon, közülük 1,4 millióan már a második adag vakcinát is megkapták. Az utóbbi időben általában 40-70 ezer embert oltottak be naponta. Ez azt is jelenti, hogy mára, de talán még péntekre sem lesz meg a 3,5 millió legalább egyszer oltott ember, amit a terasznyitás feltételéül szabott meg a kormányfő. Arról nem közölt adatok a kormányzat, hogy a most bejelentett „Tömeges oltási szakaszban” naponta hány embert szeretnének beoltani. Oltóanyagból elvileg nem lesz hiány: hétfőn 68 400 adag Moderna-, kedden 248 000 Pfizer-, 72 000 AstraZeneca-, 100 000 Szputnyik vakcinát kapott Magyarország, a hétvégére pedig 600 ezer Sinopharm-oltóanyagot is várnak.

Az e heti kampányban debütál az a kísérleti foglalási rendszer, amely révén négy orvosi egyetemi városban, Pécsen, Debrecenben, Szegeden, Budapesten, több tízezer ember maga választhatja meg, hogy mely oltóponton és milyen időpontban kéri a vakcinát. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) mintegy 70 ezer olyan embernek küldte el sms-ben az időpontfoglaláshoz szükséges azonosítót, akik ezekben a városokban laknak. Az érintetteknek csütörtök délután négy óráig kell megnézniük azt a honlapot, amelyen regisztrálhatnak oltási időpontért jövő héten hétfőre, keddre és szerdára. Ha a foglalási rendszer kétnapos kísérleti fázisa beválik, országosan is alkalmazzák majd. Ez jó hír a háziorvosoknak is, akik jelenleg is próbálják szervezni saját „oltási naptárukat”. Lapunknak egy vidéki háziorvos arról beszélt, hogy az oltottak adminisztrálása rendkívül időigényes. Hetente kétszer kap listát a praxisából regisztráltakról, ám ezeken sokszor beoltottak és elhunytak is vannak. Sőt azok is szerepelnek a listáján, akiket nem is ő oltott, ám ez csak akkor derül ki, ha az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megnézi. Jelenleg háromféle jelentést kell elkészítenie amellett, hogy szervezi páciensei oltási időpontjait. Sokszor már hajnalban leül a gép mellé és előfordul, hogy éjfélkor még e-mailben válaszol a betegei kérdéseire. Egyre kimerültebb, és nem látni a végét – mondta. Egy másik orvos azt panaszolta, hogy a Pfizer oltáshoz nincs mellékelve a beadáshoz ugyancsak szükséges oldószer, ami viszont az ő közelében nem is kapható, hetek óta hiánycikk. Arra a kérdésre, hogy a következő két hétben hogyan látja a feladatait, Cserni István verőcei háziorvos, a Háziorvosok Online Szervezetének (HAOSZ) alapítója az válaszolta: nem lesz abban semmi szokatlan. Ő Pfizer és Sinopharm vakcinákat kapott. Az utóbbiból a jövő héten 150 adagot kellene beadnia, eddig 80 páciense biztosan van rá, de nem aggódik, hogy megmarad az oltóanyag, legfeljebb majd elviszik a fiatalok. Darvai László ostorosi háziorvos csütörtökön az iskolákban kezd, a kötelező oltási rendben hepatitisz elleni vakcinát ad majd be a gyerekeknek. A hét második felében folytatja majd a felnőtteknél a koronavírus-elleni vakcinák beadását. Mint mondta, minden fórumot fölhasznál, hogy az oltás szükségességéről meggyőzze a praxisában tartozókat. Hozzátette: még nagyon sokan vannak olyanok is, akik kérték a vakcinát, de nem kerültek sorra.