Szigorú felügyelet alá került a médiapiac

A friss kormányrendelet nemzetstratégiai ágazattá nyilvánította a hazai egyetemek mellett a kiadói ágazatot, a film és televíziós műsorgyártó és műsorszolgáltató szektort.

A járványveszélyre, illetve annak káros gazdasági hatásaira hivatkozva a magyar kormány úgy döntött, ellenőrzése alá vonja a hazai médiaszektort elejét véve annak, hogy külföldi cégek vásároljanak fel hazai társaságokat – derült ki a Magyar Közlöny szerdai számából. A rendelet nemzetstratégiai ágazattá nyilvánította a hazai egyetemek mellett a kiadói ágazatot, a film és televíziós műsorgyártó és műsorszolgáltató szektort – eddig az energetikai, közlekedési és távközlési cégeket sorolták ide.



Ezzel kibővítette a kormány a stratégiai társaságok körét, amelyről tavaly júniusban alkotott a kormányoldal törvényt, amellyel lehetővé tette, hogy Palkovics László innovációs miniszter esetenként megakadályozza a külföldi tulajdonszerzéseket.

A cégközi szerződések csak a miniszter jóváhagyásával léphetnek hatályba. A törvény szerint kötelező bejelenteni a 350 millió forintnál nagyobb, vagy összeghatártól függetlenül a vásárolt cég értékének 10 százalékát meghaladó tulajdonszerzést, vagyis minden érdemi piaci mozgásról közvetlen tudomása van a kormánynak. A tavalyi törvényben meglehetősen tág határokat szabtak annak, milyen esetben tiltható meg egy ilyen üzlet: a miniszternek értékelnie kell, hogy egy külföldi felvásárlás sérti-e az államérdeket. A mostani rendelet pedig kibővítette ezt a jogkört, így most már államérdeknek minősül „a nemzetgazdasági szempontból alapvető gazdaságstratégiai érdekkel összefüggő közérdek” is. Ha a szerződő felek nem jelentik be a miniszternek a szerződést, elképesztő mértékű bírságra számíthatnak: ez minimum a cég éves nettó árbevételének egy százaléka, maximum a szerződéses vásárlási érték duplája lehet. Mint ismeretes, az állami szervek korábban sem vették jó néven, ha egy külföldi hátterű cég terjeszkedni próbált a magyar médiapiacon. 2017-ben például a Gazdasági és Versenyhivatal (GVH) az RTL Magyarország és a 24.hu-t is kiadó Centrál Médiacsoport fúzióját akadályozta meg. Bár a döntést megtámadta az RTL, a Centrál végül 2020-ban elállt az eladási szándéktól.



Ezzel szemben a GVH fenntartások nélkül hagyta jóvá korábban a néhai Andy Vajna médiabirodalmának felépülését, valamint az osztrák Heinrich Pecinának is engedték a vidéki napilapok és a Népszabadság felvásárlását. Az előbbi csomagot végül tovább is adta kormányközeli köröknek, az utóbbit pedig bezárta.

Több neve elhallgatását kérő cégvezető is azt mondta a Népszavának: most híre ment, hogy az egyik médiavállalat külföldi tulajdonosa gazdasági okok miatt fontolgatja kivonulását a magyar piacról, a kormány pedig szeretné ellenőrzése alatt tartani az ügyletet. Palkovics jogosítványa az év végéig szól.