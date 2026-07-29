Azt akarják elérni, hogy a Fidesz ne pénzelhesse tovább a saját propagandamédiáját.
A 45 perces filmben Rényi Pál Dániel, a 444 újságírója foglalja össze, miképp ejtette foglyul Orbán Viktor az elmúlt 12 évben szisztematikusan a magyar médiapiac 80 százalékát.
Sem az erdélyi média többsége, sem a magyar nemzeti hírügynökség nem adott hírt arról az erdélyi civil értelmiségi állásfoglalásról és aláírásgyűjtésről, amelyet egy hattagú kezdeményező csoport indított útnak.
Miközben a Klubrádiót kiszorították az éterből, a fideszes közösségi adó egymás után zsákolja be az ingyenesen használt frekvenciákat immár a fél országot lefedve.
A csökkenő reklámbevételek és a piac átalakulása miatt nehéz helyzetben vannak a médiacégek. Közben a kormány teljes kontroll alá vonta az ágazatot.
A friss kormányrendelet nemzetstratégiai ágazattá nyilvánította a hazai egyetemek mellett a kiadói ágazatot, a film és televíziós műsorgyártó és műsorszolgáltató szektort.
Boros Bánk Levente a Médiapiac című lapot akarja újragondolni. A jelek szerint ez áldozatokkal jár.
Egy éve jelent meg a kormánykritikus, polgári Magyar Nemzet utolsó lapszáma. Volt munkatársak idézték fel a Népszavának, hogyan élték meg és túl a napilap kivégzését.
Sok a kérdőjel még a nagy visszavonulás bejelentése után, nem tudni például, hogy a megegyezésnek része-e az Index. Vannak ugyanakkor közvetett hatások is: például hetilappá alakulhat a Mandiner, vagy profilt válthat a Blikk – tudta meg a Népszava.
A TV2 titkolózása teljesen felboríthatja a magyar médiapiacot, miután hiába jelentették be ma a magyar reklámipar 2016-os teljesítményére vonatkozó reklámtorta adatokat, Andy Vajna csatornája ezúttal nem volt hajlandó adatokat közölni a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének megbízásából eljáró EY könyvvizsgáló cégnek a 2016-os reklámbevételeikről - tudta meg a 24.hu.
Van egy gazdag ember Kelet-Magyarországon, akinek borzasztó fontos, hogy a gyermeke esküvőjén jelen legyen minél több celeb, sőt egy miniszter is, ezért az utóbbiért helikoptert küld. Most mi az isten ebben akkora sztori?! Miért kell ezt a retek, proletár demagógiát nyomni a Népszabadságban? Félmillió forint egy ilyen helikopter-bérlés, minden középosztálybéli ember ki tudná fizetni, ráadásul Rogánnak ingyen volt. Tudja, mennyibe kerül egy ilyen gazdag ember esküvője? Tízmilliós tétel. Abba igazán belefér a helikoptereztetés - egyebek mellett ezt mondja Bencsik András abban az interjúban, ami a Mediapiac.com portálon jelent meg.
Nem tudni, demokratikus eszközökkel meg lehet-e változtatni a jelenlegi médiaberendezkedést - vélte Polyák Gábor. A Mérték Médiaelemző Műhely vezetője úgy látja, jogi úton nem lehet változtatni a helyzeten, hiszen a Fidesz-kormány gazdaságilag avatkozott be a médiapiac működésébe.
Orbán Viktor ugyanúgy fél a vitától és a leleplezéstől, mint Vlagyimir Putyin, emiatt pedig a Fidesz-kormány teljesen átírta a szabályokat a hazai médiapiacon - mondta Szigetvári Viktor az Együtt Médiaszabadság Újratervezés nevű konferenciáján. Az párt elnöke példaként emlegette a Klubrádió ügyét, és a közmédia elfogultságát. A kabinet már a hírmédiát is erőteljesen befolyásolja azzal, hogy az orgánumokat polarizálta, valamint hírekkel árasztja el a nyilvánosságot, így pedig a kontextus elveszik a közbeszédben.
Nyilvánvaló médiapiaci érdeksérelmeket okoz a kormány a reklámadó egykulcsossá tételével, s mértékének csökkentésével. Orbán Viktor állítja, a különadóból származó költségvetési bevétel nem csökkenhet, így ha azt valóban 5 százalékra szállítják le, a "kicsik fognak többet fizetni". Ezzel a kormányfő beleállt a Simicska Lajossal dúló háború újabb ütközetébe, miközben az továbbra sem egyértelmű, hogy valóban "csak" az uniós eljárás elkerülése lenne a kabinet célja.
Immár a rezsicsökkentés zászlaja alatt kívánja sarokba szorítani az országos kereskedelmi tévéket a kormány. Lázár János miniszter tegnap benyújtott törvénycsomagja szerint a legnézettebb csatornák nem kérhetnek programdíjat a kábelszolgáltatóktól, ami azért nagy csapás, mert a reklámadó miatti bevételkiesést az RTL Klub és a TV2 is az új terjesztői díjjal kompenzálta volna. A kormány a programdíj fizetésének részleteit maga szeretné kidolgozni, ezáltal a piacot kézben tartani, ami iparági forrásaink szerint ez ismét arról árulkodik, hogy a kormány nem ismeri a médiapiac működését.
Nem csak a teljes magyar médiapiacot, de minden köztéri hirdetőt is sújtana a reklámadóval a kormány - az egy éve szivárgó pletykákból konkrét törvényjavaslat lett, tegnap ugyanis egyéni indítványként a fideszes L. Simon László benyújtotta az Országgyűlésnek a reklámadóról szóló törvényjavaslatot. Ez a kormánypártnak azért könnyebbség, mert így nem kell róla társadalmi egyeztetést folytatni.
Hétfőn - egyéni képviselői indítvány formájában - nyújtják be az Országgyűlésnek a reklámadóról szóló törtvényt – értesült az atv.hu.
A Google a világ legértékesebb márkája, 2014-re 2013-hoz képest 40 százalékkal nőtt a márka értéke, és elérte a 158,8 milliárd dollárt - derült ki a Millward Brown Optimor médiapiaci kutatóvállalat "Brandz Top 100" felméréséből.