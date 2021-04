Végső búcsút vettek Törőcsik Maritól

A könnyűzenei előadók a népszerűségüket akár klímavédelemre is használhatják. Egy jól sikerült klip, interjú, vagy reklám, figyelemfelhívó lehet.

A Greenpeace „Vigyázz, műanyag!” című kampányvideójában a népszerű énekes, Fluor Tomi üzen a nagyérdeműnek: a felelőtlen csomagolóipar elleni harcra invitál, hogy a márkák felelős döntéseket hozzanak, és az eldobható csomagolások helyett olyan megoldásokat keressenek, melyek nem pusztítják el a bolygót, és azzal együtt az embereket. A másfél perces kisfilm ráadásul olyan mint egy videoklip, pörgő montázsban mutatja be a műanyagtermelést, miközben a tempót elektronikus zene biztosítja, és persze Fluor Tomi hangja. A népszerűséget tehát lehet nemes célokra is használni, így motiválva a rajongókat, hogy vigyázzanak a környezetükre. Fluor példája mégsem ragadós, noha a magyar könnyűzenében találunk előadókat, vagy együtteseket, akik egy klippel vagy interjúval hívják fel a figyelmet a problémára. A Kaukázus zenekar legutóbbi, Álmodjunk élettel című klipjében például a klímaszennyezés elborzasztó képei peregnek előttünk – úgymint füstölő gyárkémények, leégett erdő, árvízben úszó város és flakonokkal teli tenger –, melyre ellenpontként a frontember, Kardos-Horváth János fákat ültet egy csoport önkéntessel a Balaton-felvidéki Szent György-hegyen. Az öko-szeánszra azonban nem pusztán a klip kedvéért került sor, a fa- és cserjeültetésre ugyanis negyven önkéntes érkezett, azzal a céllal, hogy visszaadjanak valamit a természetnek a Tízmillió Fa nevű civil szervezet országos elnökének, Bojár Iván András földjén. Kardos-Horváth a Bajai TV-nek adott interjúban elmondta, hogy kertészkedés nem idegen számára, és fontosnak tartja, hogy vissza is tegyünk valamint a földbe, mivel az utóbbi évtizedekben inkább annak ellenkezőjére volt példa.



Egy videoklip a műfajából adódóan persze nyújthat még intenzívebb élményt, erre példa a noÁr Mozgalom Levegőt! című munkája, melyben az alapító, Molnár Áron rappel egy elhagyatott épületben maszkos táncosok mellett – a klip amúgy 2019-es! –, miközben gyerekek, mint a jövő változtatásra kész nemzedéke szolgáltatja a kórust. Az erőteljes kameramozgás mellett csak a vészjósló szövegek hatnak igazán: „Figyelj, csatolj a fogalomhoz értelmet / Az ajtót berúgta már rég a klímavészhelyzet / Hogyha ez a tény ijesztően hatna rád / Bátran borítsd fel a tétleneknek asztalát”. A szövegben az általános problémák mellett vannak konkrétan a magyar politikához köthető sorok is: „Persze kinek inge, az vegye magára / és közölje velünk, hol van a közönynek határa / mert a legnagyobb talány, rejtély, misztérium / hogy miért nincs Környezetvédelmi Minisztérium?”. A videók és szövegek mellett egyes zenekarok konkrét programokat is megvalósítanak. A 30Y zenekar például a Fürge Diák Iskolaszövetkezettel és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával 2013-ban elhatározta, hogy létrehozza az Ifjú Kócsagőr Programot, így népszerűsítve a természetvédelmet a fiatalok körében, hogy megismerkedjenek a gyakorlati természetvédelem feladataival, és versenyezzenek egymással. A figyelmet persze fel lehet hívni tisztán ismeretterjesztéssel is: a Budapest Park tavaly elindította a Warming! Warming! (Felmelegedés) című ökoforradalmi videosorozatát, melyben zenészek fejtették ki, hogy számukra miért fontos a klímavédelem, és hogy ők maguk mit tesznek azért, hogy zölden éljenek. A Follow the Flow együttes tagjai például elmondták, hogy egy napelemberuházás, az egyszer használatos műanyagok elhagyása is sokat segíthet. A lényeg, hogy kezdjük el, és mutassunk példát – ahogy a sztárok is.

Sokakhoz szólni A sztárok nagyszámú embert képesek elérni: a Facebookon a Kaukázus zenekart 12, a noÁr Mozgalmat 48, a 30Y együttest 87, míg Fluor Tomit 213 ezren követik. A YouTube-on szintén sok emberhez érnek el az előadók: Fluor Tomi és Diaz formációjának, a Wellhello együttesnek 206 ezren követője van, a noÁr oldalára pedig 30,8 ezren iratkoztak fel. Az Instagramon szintén Fluor a legnépszerűbb 150 ezer követővel.