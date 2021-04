Egészségügy: Nyárra is kitart a felmondási tilalom

Most jóval több mint ezer egészségügyi szakdolgozó dolgozik az eredeti munkahelyétől távolabb, idegen helyen és a munkájuk körülményei sem tisztázottak még.

Aggodalommal fogadják az egészségügyi szakdolgozók a vészhelyzet tervezett meghosszabbítását. Balogh Zoltán a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint az a legfrusztrálóbb, hogy nem tudni, még meddig „lóghat a fejük felett” az átvezénylés lehetősége. Most jóval több mint ezer ember dolgozik az eredeti munkahelyétől távolabb, idegen helyen és a munkájuk körülményei sem tisztázottak még. Rendezetlen például a kirendeltek díjazása: a nulla forinttól 200 ezerig szinte bármi előfordul a kirendelés ellentételezése címén. Balogh Zoltán hozzátette: kérésükre az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFÖ) megpróbált ebben rendet tenni, kérve az intézményeket az egységes díjazásra, ám ezt nem sikerült megoldani. Ezekben a hetekben derült ki az is, hogy körülbelül mintegy 5000-6000 szakdolgozónak lényeges jövedelem-veszteséget is okozott az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése. Ők a közalkalmazott státuszukból fakadóan jubileumi jutalomra, ez pedig a szolgálati idejük függvényében kettő-, három, vagy öt havi illetményre lettek volna jogosultak, ám ezt az új jogviszonyban már nem kaphatják meg. Ez különösen azért is fájdalmas, mert azokat érinti, akik hosszabb ideje álltak már a betegágyak mellett és most a járvány sűrűjében is ott vannak az első vonalban. Balogh Zoltán elmondta: a kamara most külön munkacsoportot alakít, hogy fölmérjék az érintettek pontos számát és javaslatot készítsenek a kórházi főigazgatónak egy átmeneti szabályozásra. A hangulatot kifejezetten feszültté teszi az a két nappal ezelőtt kiküldött és néhány óra alatt tévedésnek ítélt, és így vissza is vont levél, amely sokakat most szembesített azzal, hogy a szolgálati jogviszonnyal „védetti állományba” kerültek, azaz megfigyelhetők, lehallgathatók. Lapunk februárban közölt interjút Váradi Piroskával, a hálapénz-tilalmat is ellenőrző Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztályának vezetőjével, aki akkor arról is beszélt, hogy a védetti állományba tartozókat tesztelik, hogy elfogadja-e a vesztegetésre kínált pénzt vagy bármilyen más jogtalan előnyt. Azt is hozzátette: a megbízhatósági vizsgálat szigorú ügyészi felügyelet alatt zajlik. Bár most az OKFÖ levelét tévedésre hivatkozva visszavonták, ennek gyakorlati következménye lényegében nincs. Az ellenőrzések az érintettek beleegyezése nélkül is lefolytathatók. Akinek esetleg emiatt ment el végleg a kedve az állami egészségügytől, az sem szabadulhat egyelőre. A veszélyhelyzet meghosszabbításával ugyanis a felmondási tilalom is meghosszabbodik, a kormány terve szerint szeptemberig.