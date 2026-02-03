Döntött a strasbourgi bíróság, megsemmisítette az Orbán-kormány több száz ezer állami alkalmazott széles körű megfigyelését lehetővé tevő megbízhatósági törvényét

Mert sérti az Emberi Jogok Európa Egyezmények 8. cikkét, amelyik a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot védi. Jelenleg orvosokat és tanárokat is meg lehet figyelni bírósági kontroll nélkül Magyarországon.