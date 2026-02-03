Mert sérti az Emberi Jogok Európa Egyezmények 8. cikkét, amelyik a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot védi. Jelenleg orvosokat és tanárokat is meg lehet figyelni bírósági kontroll nélkül Magyarországon.
Egy januári törvénymódosítás legalábbis lehetővé teszi ezt.
Legalábbis erre a következtetésre jutott a Párbeszéd politikusa, Szabó Tímea.
Pintér Sándor belügyminiszterhez fordultak az érdekvédők.
A dolgozóknak elvileg péntekig kellett volna aláírniuk a nyilatkozatot, ennek megtagadása esetén azonnali hatállyal felmondhattak volna nekik.
Most jóval több mint ezer egészségügyi szakdolgozó dolgozik az eredeti munkahelyétől távolabb, idegen helyen és a munkájuk körülményei sem tisztázottak még.