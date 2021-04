Új, hatásos vakcina a malária ellen

Siker Rekord hatásosságot mutatott a második fázisú tesztelések során az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett R21 nevű malária elleni vakcina.

77 százalékos védettséget értek el vele 450 Burkina Faso-i gyermeknél, 12 hónapon túl. 5-17 hónapos gyermekeket oltottak be, akiket három csoportra osztottak. A legnagyobb dózist kapottaknál 77, a legkisebbet kapottaknál 71 százalékos hatékonyságot mutatott az R21, és nem jelentleztek egyik csoportnál sem súlyos mellékhatások. A tudósok most keresik a harmadik tesztfázishoz szükséges 4 800 gyermeket Afrika-szerte. A maláriától 435 ezren halnak meg évente, többségben 5 éven aluliak. Azért nehéz ellene oltást fejleszteni, mert a betegséget okozó, Plasmodium nembe tartozó parazita egysejtű olyan fehérjét tartalmaz, amely megakadályozza a memória T-sejtek termelését. Egy két éve engedélyezett ellenszer csak 30 százalékos védettséget képes nyújtani, ami négy év után 15-re esik vissza. Az R21 az első, amely megfelel a WHO célkitűzésének, ami egy minimum 75 százalékos eredményességű vakcina kifejlesztését irányozza elő.