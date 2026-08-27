A szegények betegségeinek gyógyítói

A szegénységgel összefüggő betegségek elleni harcot tüntették ki idén az orvosi Nobel-díjakkal. Az ír William C. Campbell és a japán Omura Szatosi az élősködők által okozott fertőzések elleni új terápia kidolgozásáért, míg a kínai Juju Tu professzorasszony a malária elleni gyógymódok terén végzett kutatásaiért kapta meg a legmagasabb nemzetközi elismerést.