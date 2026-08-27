Hat ember fertőződött meg.
A malária csaknem félmillió ötévesnél fiatalabb gyereket öl meg évente Afrikában.
Az oxfordi tudósok által kifejlesztett védőoltás, 80 százalékos védelmet nyújt.
Siker Rekord hatásosságot mutatott a második fázisú tesztelések során az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett R21 nevű malária elleni vakcina.
Az Indiából származó moszkitó nagyon alkalmazkodóképes, a szélsőségesen magas hőmérsékleteket is bírja és tiszta vízben is képes szaporodni.
A malária ellen kifejlesztett hidroxiklorokin, amelyhez eleinte nagy reményeket fűztek, nem csökkenti, de legalább nem is növeli a kórházba került betegek halálozási kockázatát.
Jó dolgokat hallottam róla – magyarázta újságíróknak Donald Trump, hogy miért szedi a malária ellen használt hidroxiklorokint és hozzá cinktablettát.
A szúnyogok védelme áttörést hozhat a betegség elleni küzdelemben.
Minden négyzetkilométernyi kiirtott erdő mintegy hat új maláriás esetet eredményez – állapították meg kutatók.
Új fegyvert vetettek be tudósok a nyugat-afrikai Burkina Fasóban a malária ellen: genetikailag módosított, sterilizált szúnyogok ezreit eresztették szabadon.
45 nap alatt 99 százalékkal csökkentette a maláriaszúnyogok populációját egy genetikailag módosított élősködőgomba, amelyet jelenleg a közép-afrikai Burkina Fasóban tesztelnek a kutatók.
Bár a maláriára létezik védőoltás és gyógyszer is, a dél-afrikai kutatók felfedezése így is komoly előrelépés lehet.
A szegénységgel összefüggő betegségek elleni harcot tüntették ki idén az orvosi Nobel-díjakkal. Az ír William C. Campbell és a japán Omura Szatosi az élősködők által okozott fertőzések elleni új terápia kidolgozásáért, míg a kínai Juju Tu professzorasszony a malária elleni gyógymódok terén végzett kutatásaiért kapta meg a legmagasabb nemzetközi elismerést.
Az ebolajárvány visszavetette a malária elleni harcot Guineában - állapították meg szakértők egy friss tanulmányban, melyben arra is felhívták a figyelmet, hogy a járvány tavalyi kitörése óta a malária okozta halálozások száma meghaladhatja az ebola áldozatainak számát az országban.
Sokkos állapotba került az Afrikai nemzetek Kupája egyik esélyesének tartott Ghána együttese. Kiderült ugyanis, hogy az együttes csapatkapitánya, Asamoah Gyan a malária enyhébb formájában szenved. Ezért erőteljesen kérdéses, hogy a játékos szerepelhet-e a ghánaiak Szenegál elleni mai mérkőzésén.
Maláriás az a 20 éves nigériai férfi, akit magas lázzal vittek be hétfőn a mentők a debreceni Kenézy kórházba.
Egy nigériai férfi lett rosszul hétfőn Debrecenben. Tünetei maláriára, és nem Ebola-vírusra utalnak, a férfi nem járt Nigériában, a járvány által érintett helyen - közölte az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala.
Maláriában szenved az Ebola-fertőzésre utaló tünetekkel Berlinben kórházba került beteg.