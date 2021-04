Menczer a WHO-tól remél politikai segítséget

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) várhatóan rövid időn belül, talán már a jövő héten kiadja az engedélyt a kínai Sinopharm-vakcinára - közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára vasárnap a közösségi oldalán.

Hozzátette "ha ez megtörténik, akkor végérvényesen bebizonyosodik, hogy minden, amit a baloldal mondott a kínai vakcináról, hazugság volt". - A WHO nem engedélyez, legfeljebb a rendelkezésére álló adatokból azt vizsgálja, hogy a vakcina megfelelő-e arra, hogy a szegényebb országok segély-szállítmányaiba ajánlja – pontosította a külügyi államtitkárt Kökény Mihály volt egészségügyi miniszter, The Graduate Institute tudományos főmunkatársa, a WHO konzultánsa. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy részletes vizsgálatok nélkül, a kínaiak által átadott dokumentációt nézi át a világszervezet néhány szakbizottsága. Hozzátette: az engedélyezés a gyógyszerhatóságok feladata, ha ilyenre sor kerülne, azt az Európai Gyógyszerügynökség végezné. Korábban a napi.hu idézte a Reuters hírét, miszerint a WHO technikai szakértői április 26-án felülvizsgálják a kínai Sinopharm gyógyszergyártó oltóanyagát a sürgősségi listára való esetleges felvétel céljából, amelyet május 3-án a Sinovac oltás követhet. Eddig a Pfizer, AstraZeneca és a Johnson&Johnson által gyártott Covid-19 vakcinák kerültek fel a WHO-listájára. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a készítmények azonnal használhatók, ahogy az ENSZ-szervezet döntött róluk, csak egy ajánlást és összefoglalót készítenek, amely a biztonságosság igazolását és a hatékonyság jóváhagyását jelenti. Az így összegzett adatok segítik az országok szabályozó hatóságait. Mint írták: a döntés azért is izgalmas, mert a Magyarországon is használt vakcina harmadik fázisú klinikai vizsgálatának eredményeit még nem tették publikussá, valamint maga a gyártó China National Pharmaceutical Group is jelezte, hogy vizsgálják a készítmény hatásosságát, mert több esetben tapasztalták, hogy a második oltás után sem indult meg kellő antitest termelődés a beoltottaknál, ezért szükség lehet egy harmadik oltásra. Szerbia kutatást is végzett a kérdésben, mely szerint ez minden korcsoportot nézve 10 százaléknál fordul elő, a 60 évnél idősebbek esetében kicsit magasabb arányban. A WHO engedélyezése segíthet ennek a kérdésnek a tisztázásában is.