Oscar-díj: Anthony Hopkins sehol, a Nomádok földje tarolt, és egy polip előzött

Pandémiás, ám maszk nélküli, olykor zavarba ejtő Oscar gálát rendezett Steven Soderberg. A Chloé Zhao rendezte A nomádok földje az abszolút nyertes.

Kicsit megkésve, némileg átalakítva, újragondolva zajlott le a 2021-es Oscar-díj gála. A változások mögött nyilván a pandémia áll, így nagyon sok tradíciótól, dogmától el kellett búcsúzni. A ceremónia át- és megszervezését Steven Soderbergh rendezőre és Stacey Sher és Jesse Collins producerre bízták, akik nem voltak restek kidobni néhány hagyományt. A helyszín például a hatalmas Dolby Theatre helyett a kisebb terekkel, így jobban át- és berendezhető Union Station épülete volt, amelynek belsejét Al Capone korát idéző bár és szálloda belső stílusában alakították ki, persze boxokkal, hogy a társaságokat jól el lehessen különíteni. Ez kellett ahhoz, hogy az Oscar ne „maszkos” (vagy még rosszabb esetben online bejelentkezős) esemény legyen, és fizikai valójukban pompázhassanak az elismeréseket prezentáló sztárok és a díjazottak.



Megpróbálta...

Ha pedig az egészet egy olyan virtuóz alkotó kezébe adták, mint Steven Soderbergh, akkor ő sem sajnálta a fáradságot, hogy a tévékben látható verziót a lehető legjátékfilmesebbre szabja, több kevesebb sikerrel. Volt például az Oceans-filmekre hajazó fő- és végcím – kár, hogy a mozis gondolkodásmód itt ki is fulladt. És az is igaz, hogy elkelt volna például több totál a helyszínről. Az viszont zseniális megoldás volt, hogy a házigazda karaktere eltűnt (remélhetően örökre), így nem kellett zsibbasztó, belterjes poénokat hallgatni. Az a megoldás viszont a furcsa anomáliák közé sorolandó, hogy nem keverték le a díjazottak köszönő beszédeit, így voltak, akik visszaéltek ezzel a szituációval. Állítólag direkt kérés volt, hogy ne csak neveket soroljanak, hanem mondjanak valami személyeset. Mennyiségi szempontból ez sikerült, ám a tartalom felől nézve csak kevés díjazott esetében vált be a recept, jelesül sokan eltévedtek valami hosszú és unalmas és hosszú monológban. Illetve, ami már az őrültség kategória határát súrolja: valami totálisan érthetetlen oknál fogva összekeverték a díjak sorrendjét. Túl korán lőtték el a legjobb rendező kategóriát – ezzel látványosan leértékelve ezt a trófeát –, az pedig egyenesen bizarr megoldás, hogy nem a legjobb film díja volt a végső, hanem a legjobb színésznő és színész kategóriáké. Miképpen az sem teljesen világos, hogy az In Memoriam szegmenst miért kellett olyan kapkodósra venni, hogy nem tudta követni kiket is vesztett el a filmvilág az elmúlt évben.

Nem kérdés

Ha Soderbergh-gel ellentétben tradicionális módon tekintünk a listára, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy Chloé Zhao és A nomádok földje volt a nagy nyertes, hiszen Zhao lett a legjobb rendező, Frances McDormand a legjobb színésznő (immár harmadik alkalommal) és maga a mű a legjobb film. Valamint a siker "osztódásával" is számolni kell: mivel mind Zhao, mind McDormand társ-producerek voltak, a legjobb film Oscarját ketten is felírhatják a szakmai életrajzukra. Nem mellékesen: Chloé Zhao lett a második nő az Oscar történetében, aki legjobb rendezői díjat kapott, illetve az első nem fehér bőrű vagy nem amerikai. Lehet tallózni a friss rekordok között. (Az amerikai nomádizmust bemutató dráma a hazai forgalmazó tervei szerint szinte azonnal látható lesz, amit kinyitnak a hazai mozik.)

Hopkins passzolta

Miközben A nomádok földje elismerései szinte magától értetődőek voltak, akadtak meglepetések is a gálán. A kialakult hangulat miatt szinte mindenki biztosra vette, hogy a legjobb férfi alakítás posztumusz elismerés lesz Chadwick Bosemannak (Ma Rainey: A blues nagyasszonya), de végül Anthony Hopkins kapta a The Fatherben nyújtott alakításáért, melyben egy idős demens férfit formáz, zseniálisan. A meglepetés abszolút kellemes, hiszen Hopkins alakítása valóban átütő, a mezőny legjobbja volt. A veterán színész 1992-ben kapott már Oscart A bárányok hallgatnak-ért, illetve jelölték a Nap romjai, a Nixon, az Amistad A két pápa és most a The Father című filmekért. Az, hogy az utóbbit most váratlanul válthatta díjra, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Hopkins nem volt jelen sem Los Angelesben, sem a londoni vagy a párizsi bejelentkezési pontokon – több mint ritka eset, hogy valaki passzol egy Oscar-gálát.

A polip kiütötte az egészségügyi, politikai korrupciót

Voltak azonban keserű pirulák. Persze, szomorkodhatunk azon, hogy Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című drámájában remekelő Vanessa Kirby nem kapott szobrocskát, de hát a kategóriában McDormand verhetetlen volt. Az azonban csalódást keltő, hogy Alexander Nanau Kollektíva című alkotása alulmaradt mind a legjobb nemzetközi film, illetve a legjobb dokumentumfilm kategóriában is. Előbbi elfogadható, hiszen a bearanyozódott, Thomas Winterberg jegyezte Még egy kört mindenki elismeri, egy szép karrier várható állomása volt az Oscar. Az azonban, hogy a dokumentumfilmes mezőnyben mellőzték, nagy kiábrándulás. Elvégre Nanau műve egy thillerként is működő alkotás egészségügyi és politikai korrupcióról, tragikus sorsokról szól elementáris erővel, az elismert Tanítóm, a polipban viszont egy fickó arról beszél a kamerának hosszasan, miért gondolja azt, hogy összebarátkozott egy polippal.

A nyertesek (a kiosztás sorrendjében)

Legjobb eredeti forgatókönyv Emerald Fennell (Ígéretes fiatal nő) Legjobb adaptált forgatókönyv Christopher Hampton és Florian Zeller, (The Father) Legjobb nemzetközi film Még egy kört mindenkinek Legjobb férfi mellékszereplő Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) Legjobb smink és haj Ma Rainey: A blues nagyasszonya Legjobb jelmez Ma Rainey: A blues nagyasszonya Legjobb rendező Chloé Zhao Legjobb hang A metál csendje Legjobb kisjátékfilm Two Distant Strangers Legjobb rövid animáció If Anything Happens I love You Legjobb animáció Lelki ismeretek Legjobb rövid dokumentumfilm Colette Legjobb dokumentufilm Tanítóm, a polip (My Octopus Teacher) Legjobb speciális effektusok Tenet Legjobb női mellékszereplő Youn Yuh-jung (Minari) Legjobb látványtervező Mank Legjobb operatőr Erik Messerschmidt (Mank) Legjobb vágás Mikkel E.G. Nielsen (A metál csendje) Legjobb eredeti filmzene Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste (Lelki ismeretek) Legjobb eredeti betétdal H.E.R.: Fight For You (Judas And The Black Messiah) Legjobb film A nomádok földje Legjobb színésznő Frances McDormand (A nomádok földje) Legjobb színész Anthony Hopkins (The Father)