Három műszakban dolgoznak a krematóriumokban, annyian halnak bele a Covid-járványba

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház vezetője kifakadt.

– mondta a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója a helyi Fmc.hu szerint. A beszélgetést a Telex szemlézte. Bucsi László azért beszélt szokatlan nyíltsággal, mert úgy látja, kevesen regisztráltak az oltásra Székesfehérváron és tart a negyedik hullámtól. Elmondásából kiderült, hogy múlt hét óta Fejér a Dunántúl legfertőzöttebb megyéje, de országosan is csak Borsod-Abaúj-Zemplén előzi meg. A székesfehérvári kórházban 125 covidos intenzív ágyat jelöltek ki, két és fél hete már csak kettő volt szabad. Hozzátette, a lélegeztetőgépre került betegek 84 százaléka halt meg az intézményben. Kiderült az is, bérelniük kellett két hűtőkonténert, mert a holttestek már nem fértek el máshol, de két hete ezek is megteltek.