Aláírták: légi „selyemúttal” kötjük hazánkat még szorosabban Kínához

A magyar kormány célja, hogy Budapest a távolkeleti ország közép-európai elosztóközpontjává váljon.

Létrejön a kínai-magyar légi selyemút, az erről szóló megállapodást kedden írta alá a magyar fővárosban a Budapest Airport, a kínai Henan Airport Group (a Csengcsou Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője) és a CECZ / Utlink kínai-magyar üzleti és logisztikai fejlesztő vállalat. Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára kedden a repülőtérről közvetített sajtótájékoztatón elmondta: a most aláírt együttműködési megállapodás a két repülőtér összekötéséről fontos gazdasági lehetőségeket, illetve a Magyarország és Kína közötti légiáru-szállítás jelentős bővülését eredményezheti. A kormány tervei szerint Budapest így Közép-Európa teherszállítási, logisztikai és elosztó központjává válhat. Mosóczi László felidézte: a partnerek együttműködése 2019-ben kezdődött, ennek részeként a CECZ/Utlink csoport szervezésében tavaly októberben közvetlen Budapest-Csengcsou (CGO) légiáruszállító járat indult heti három alkalommal, a Hainan Airlines üzemeltetésével. A légi összeköttetés 2021 március végén további heti két járattal bővült. Ez az Alibaba logisztikai vállalata, a Cainiao csatlakozásával jelentős, napi 15-20 tonnányi áru szállítását jelentette. Kang Sengcsen, a Henan Airport csoport elnöke a kínai-magyar gazdasági és kulturális együttműködés első lépcsőjének nevezte a megállapodást. Chris Dinsdale, a Budapest Airport vezérigazgatója közölte: a tavaly átadott BUD Cargo City - évi akár 180 ezer tonna árukezelő kapacitásával - kiváló infrastrukturális környezetet biztosít a projekt indulásához. Továbbá tárgyalnak egy, a budapesti repülőtéren épülő, több tízezer négyzetméteres – évente több százezer tonna árukezelési kapacitású – kínai logisztikai gyűjtő-elosztó központ kialakításáról is. Hétfőn írtunk arról , hogy a magyar felzárkózás receptjét Matolcsy György jegybankelnök is a Távol-Keleten keresi.