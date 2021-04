Mínuszban a Sziget

Tavaly körülbelül másfél milliárd forintos veszteséget szenvedett el a Sziget szervezőcége, ami miatt hasonló nagyságrendű OTP-hitelt is felvettek. Az augusztusi nagyrendezvény sorsa még bizonytalan.

Az idei Sziget sorsáról előreláthatólag a jövő héten tesznek bejelentést - közölte lapunk megkeresésére Kádár Tamás, a Hajógyári-szigeten 2019-ig már 27 alkalommal megrendezett, tavaly viszont a járványhelyzet miatt elmaradt fesztivál főszervezője. A Budapest Brand fővárosi turizmus lehetőségeiről szóló keddi online rendezvényén úgy fogalmazott: bár nem tudni, idén lesz-e Sziget, valószínűbb, hogy nem. Tavaly a Sziget, a Volt és a Balaton Sound nevű könnyűzenei, illetve a Gourmet és a Gyerek Sziget elnevezésű tematikus események mögött álló Sziget Zrt. mintegy másfélmilliárdos veszteséget szenvedett el - közölte kérdésünkre Kádár Tamás. Ennek fő oka a 2019 ősze és rendezvényeik tavaly április 30-i lefújása között zajlott előkészítés. Az addig elkelt több mint tízezer elővételes jegy gazdáinak mintegy fele kérte vissza a belépő árát. A többiek megőrizték a következő Sziget-rendezvényre szóló belépési jogukat. (A fellépők jó részét is sikerült ilyképp "megtartani".) Emellett a napi működés is költség, miközben semmiféle állami segítségben nem részesültek. Így az eredetileg 60 fős stábjuk mára húszra apadt. Számlavezető bankjuktól, az OTP-től milliárdos nagyságrendű áthidaló kölcsönt is felvettek. Mindazonáltal a cég anyagilag teljes mértékben stabil és készen áll az eddigieknél is magasabb színvonalú fesztiválok megszervezésére. Olyannyira, hogy a hagyományosan a szezon elejére időzített Gyerek Sziget elnevezésű ingyenes fesztiváljukat, illetve a csúcsgasztronómiára összpontosító Gourmet-t idén nyár végén-ősz elején valamilyen formában biztos megrendezik. (Az idei Voltot és a Balaton Soundot már márciusban lefújták .) Fő tulajdonosuk, a többséget Gerendai Károly alapítótól és szervezőtársaitól 2017 elején megvásárló Providence teljes mértékben kitart mellettük. Az amerikai alapkezelő mára világszinten három tucat fesztiválból álló csoportot épített fel, amelyek közül néhányat idén valamilyen formában meg is rendeznek. A Providence elkötelezettségét bizonyítja, hogy idén felvásároltak egy holland szervezőcéget is. Hazai fesztiváljaik megrendezése elsősorban a járványhelyzettel kapcsolatos jogszabályok függvénye - szögezte le a főszervező. Ebben a tekintetben az idei év kedvezőtlenebb, mivel tavaly a kormány idejekorán egyértelműsítette a hosszú távú szabályozást, lehetővé téve a tervezést. Bár a kabinet most a nyitás fokozatait különböző számú beoltotthoz köti, a legutóbb csak az vált világossá , hogy zenés-táncos rendezvények továbbra sem tarthatók. Miközben például a brit kormány hosszú távú, egyértelmű, a helyi fesztiválosokat segítő sorvezetőt adott. Így ott kisebb rendezvényekre várhatóan már idén sor kerül (bár a nagy versenytársként emlegetett Glastonburyt szintén lefújták). Továbbra sem tisztázottak sem a - közönségük derékhadát adó - külföldiek utazási lehetőségei, sem a védettségi kártya használata. Miközben változatlanul csak teljes értékű Szigetben gondolkoznak, ehhez idén "még nagyon sok mindennek kéne teljesülnie" - fogalmazott Kádár Tamás.