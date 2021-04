Visszatért a parlamentbe a KDNP-s képviselő, aki öt hétig volt lélegeztetőgépen

A menetrend szerint szeptember végén dőlhet el, hogy kik indulhatnak az egyéni választókerületekben az ellenzék jelöltjeként. Ekkor lehet majd szavazni a miniszterelnök-jelöltre is.

Közös listát és közös miniszterelnökjelöltet fog támogatni a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd a 2022-es parlamenti választásokat megelőző ellenzéki előválasztáson – közölte Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke az MSZP és a Párbeszéd közös sajtótájékoztatóján szerdán. Ez azt jelenti, hogy a két párt közös jelölteket állít, közösen méretkeznek meg az előválasztáson, jelöltjeik az MSZP-Párbeszéd nevében vesznek részt az előválasztási folyamatban. A döntést azzal indokolta, hogy nem csak kormányváltásra, hanem korszakváltásra is szükség van. Kijelentette, hogy a jelöltjeik készen állnak, közös győzelemre készülnek, de a végső győzelem 2022-ben lesz. Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke arról beszélt, hogy a két párt motorja volt a hatpárti ellenzéki megállapodásnak. Úgy véli, hogy a szocialista és zöld pártok szövetségére a korábbiaknál is nagyobb szükség van. Nagy büszkeség az számára, hogy egyik közös jelöltjüket, Szabó Tímeát, a Párbeszéd társelnökét és frakcióvezetőjét ő ajánlja. Szerinte Szabó Tímea kemény, de melegszívű, és ő lesz az egyik legfontosabb oszlopa szövetségüknek. Álláspontja szerint harcos jelöltekre van szükség, akikkel a választókerületük is jól jár. Szabó Tímea elmondta, hogy fontos, hogy közös összefogásban indulnak, nem csak a III. kerületben, a körzetében, hanem az egész országban. Beszélt arról, hogy azt megérzik az emberek, hogyan vette el a milliárdokat a Fidesz az egészségügytől, és a kormányváltáshoz összefogásra van szükség. Úgy véli, hogy nem csak a szociális kérdések fontosak Óbudán, hanem a zöld kérdések is. Szerinte megmutatták, hogyan tudják visszaverni a „Tiborczokat” és befektetőket, mert a zöld területeket nem lebetonozni, hanem védeni kell. Tóth Bertalan mutatta be az MSZP-Párbeszéd másik jelöltjét, Kunhalmi Ágnest, a szocialista párt társelnökét, aki a XVIII. kerüetben nyert el egyéni mandátumot 2018-ban, „amikor az ellenzéki pártok még nem működtek együtt”. Úgy véli, a politikusra mindig lehet számítani, nem csak a kerületében, hanem a parlamentben is, ahol többek között az oktatáspolitikát képviseli. Kunhalmi Ágnes szerint a XVIII. kerület erős pillére a kormányváltóknak, a köztársaságpártiaknak. Az ő hitvallása arról szól, hogy az emberek életéről szóljon ismét a politika, a kormányzás és az önkormányzás is e köré épüljön. Kijelentette, hogy a pandémiás helyzetben csak a XVIII. kerületbe közel kétmilliárd forint érkezik, szerinte ez is azt mutatja, hogy volt értelme a kerületben a váltásnak, mert így lett érdekérvényesítő ereje az ellenzéknek. Úgy véli, a kerületiek meggyőződése, hogy csak egy új kormány fogja rendbe tenni a kerület elhanyagolt részeit. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Havanna lakótelepen sok ezer ember él, de a terület évek óta nem kapott támogatást. Megfogalmazása szerint a zöld szocialista programot és a kormányváltó programot kívánja erősíteni ő maga is.