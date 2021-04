Jövő héttől újraindul az egynapos sebészeti ellátás

Szél Bernadett úgy véli, az egész projekt egyoldalúan a Kínai Kommunista Párt érdeke.

"Elolvastam és döbbenetes dolgokat találtam a kormánynak a Fudan egyetemmel kötött megállapodásában." - írja Facebook-bejegyzésében Szél Bernadett.

Az ellenzéki politikus a dokumentum angol nyelvű változatára hivatkozva azt közölte, az intézmény fenntartására egy vagyonkezelői alapítványt fognak létrehozni Fudan Hungary Egyetem névvel. Emellett a kormány vállalja azt is, hogy a campus közelében épít egy modern sportlétesítményt és egy 5 ezer fős konferenciaközpontot, amit majd ingyen használhat a Fudan Hungary Egyetem. Az ellenzéki politikus hozzátette: a megállapodás egyetlen szóval se mondja ki, hogy az egyetem működését a kínai fél finanszírozná, sőt: arra utal, hogy a magyar adófizetőknek is részt kell majd vállalniuk az egyetem fenntartásának költségeiből. Ráadásul a projekt nem titkolt célja az is, hogy kínai nagyvállalatok árasszák el Magyarországot, erősítve Magyarország versenyképességét. "Ez az egész úgynevezett egyetem projekt egyoldalúan Kínának jó, a Kínai Kommunista Párt érdeke, a kínai gazdaság érdeke.

Nettó hazaárulás, amit a Fidesz tesz: kiárusítja Magyarországot a Kínai Kommunista Pártnak. De ezt nem hagyjuk annyiban, erre mérget vehetnek!" - zárta bejegyzését Szél Bernadett.