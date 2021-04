Románia júniusban nyitna leghamarabb

A tervek szerint augusztusban térnek vissza a „normális élethez”.

Az oltáskampány sikerének függvényében június elsejétől tervezi a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozások fokozatos feloldását a román kormány, addig csak alkalmi jelleggel, vagy kísérleti események szintjén tekintenek el a szabályok betartásától – jelentette ki szerdai sajtóértekezletén Florin Citu miniszterelnök. A kormányfő felidézte:

A bukaresti kormány augusztusig tervezi elérni a „normális élethez történő visszatérés” feltételéül megszabott, a felnőtt lakosság 70 százalékát közelítő tízmilliós küszöbértéket. Citu reményét fejezte ki, hogy az ortodox húsvét alkalmával, amely idén egybeesik a tengerparti idegenforgalmi szezon – hagyományosan május elsejére időzített – megnyitásával is, az emberek felelősen fognak viselkedni, és fegyelmezetten betartják az egészségügyi korlátozásokat. Bár a sajtó már hetek óta azt valószínűsítette, hogy az ortodox húsvét hosszú hétvégéjén legalább a tengerparti strandokon feloldják a maszkviselési kötelezettséget és az üdülőtelepeken a jelenlegi 22 óra helyett később kezdődik majd a kijárási tilalom, a miniszterelnök egyértelművé tette: nem tekintenek el a szabályoktól, az egyedüli engedmény az, hogy vasárnapra virradó éjszaka a hívők részt vehetnek a húsvéti szertartásokon, de ezen az éjszakán is kizárólag a templomok – és nem a szórakozóhelyek – lesznek nyitva. Citu megerősítette: szerdán is ülésezik a járványügyi korlátozások fokozatos lazítását előkészítő tárcaközi bizottság, de nem volt hajlandó semmilyen konkrétumot elárulni a testület által mérlegelt nyitási tervekről. Megemlítette: május folyamán lesz egy-két kísérleti esemény, a bukaresti nemzeti színház és az opera is maszkmentes előadást tervez a beoltottak számára, de a valódi nyitás az immunizációs kampánytól függ.