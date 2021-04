Ön mit csinált a karanténban?

Bár front nem érkezik, a változékony, többnyire fülledt időjárás kellemetlen panaszokat okozhat.

A következő napokban tovább melegszik az időjárás, de sokfelé magas lesz a páratartalom, ami kellemetlenségeket okozhat. A rosszullét és a nehézlégzés gyakori tünet lehet, és ugyan pénteken kissé frissül majd az idő, a panaszok nem szűnnek meg teljesen – olvasható a MeteoKlinika honlapján . Csütörtökön a kevés napsütés mellett gyakran megnövekszik a felhőzet , és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nagy meleg nem várható, de a magas páratartalom hatására több fokkal magasabbnak érezhetjük a levegő hőfokát, mint amilyen az valójában. Ebben a légköri helyzetben légszomj jelentkezhet, észrevehetően csökkenhet a fizikai teljesítőképesség, a fáradékonyság és az „energiátlanság” egész napos tünet lehet. Mivel a hőérzet is ingadozhat, indokolatlanul feszültnek, idegesnek érezhetjük magunkat. Általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet és a hangulat is elromolhat. A záporok, zivatarok miatti fülledtség kellemetlen perceket okozhat a légzőszervi megbetegedéssel élőknek is. Az időseknek, a keringési panaszoktól szenvedőknek és a szívbetegeknek is ajánlott a sok pihenés, különösen a legmelegebb déli órákban, a megerőltető tevékenységeket, de az intenzívebb sportolást is javasolt későbbre halasztani. A változatos időjárás miatti tartós terhelés ellen könnyű ételek fogyasztásával is lehet védekezni, sok saláta, friss zöldségféle és gyümölcs fogyasztása ajánlott. A húsok közül a szárnyasokat, illetve a halat ajánlott előnyben részesíteni. Desszertként is gyümölcsöket, például gyümölcssalátát együnk, mérsékeljük a cukorfogyasztást. A csapadék és a változékony idő jót tett az allergiásoknak, a legtöbb helyen némileg csökkent a pollenterhelés. Jelentős romlás meg egy ideig nem várható, a mostanában a legtöbb panaszt okozó nyírfa, tölgy és platán virágporának légköri koncentrációjában sem számíthatunk erősödésre, bár mennyiségük eléri a magas szintet. A közlekedésben a türelmetlenség mellett a figyelmetlenség és a kialvatlanság is nagy problémát jelenthet, ami veszélyes időjárási körülményekkel párosulva növeli a balesetveszélyt.