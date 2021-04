Míg a Fradi-elnök tömegeket hív a szombati meccsre, a B-közép óvatosságra int

Az angol együttes 2-1-re nyert a Paris Saint-Germain vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében és kedvező helyzetből várja a visszavágót.

Az első félidőben a Paris Saint-Germain irányította a játékot a Manchester City ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén. A házigazda franciák megérdemelten szereztek vezetést a 15. percben, amikor Marquinhos szöglet után csúsztatta fejjel a hálóba a labdát. A második játékrészben a vendégek voltak aktívabbak, a 64. percben De Bruyne az oldalvonal közeléből csavart a kapu elé, senki sem ért bele a labdába, amely a kapu bal alsó sarkába pattant. Hét perccel később Mahrez végzett el szabadrúgást 22 méterre a kaputól, és átlőtte a labdát a szétnyíló hazai sorfalon, Navas a kapuban nem tudott menteni, a manchesteriek 2-1-re fordítottak. Az utolsó negyed órára tízen maradtak a vendéglátók a pályán, mert Gueye nyújtott lábbal beletalpalt Gündogan vádlijába, a játékvezető jogosan mutatta fel azonnal a piros lapot a PSG játékosának. A manchesteriek megszakítás nélkül tizennyolcadik tétmérkőzésüket nyerték meg idegenben. Kevin de Bruyne tízedik alkalommal talált be a kapuba, a manchesteri középpályás góljai közül hetet az egyenes kieséses szakaszban szerzett. A belga válogatott klasszist választották meg a találkozó legjobbjának a lefújás után. „A második félidőben nagyon beszorított minket az ellenfelünk, alig jutottunk át a másik térfélre, elveszítettük a párharcokat, mert nem voltunk elég agresszívek – mondta az európai szövetség hivatalos honlapjának Marquinhos, a hazaiak egyetlen góljának szerzője. - A visszavágón mindkét félidőben jól kell játszanunk.” A második találkozót jövő kedden rendezik Manchesterben. „Örülök a győzelemnek, de nem vagyok elégedett, legalább még egy gólt kellett volna szereznünk, hogy nyugodtan várhassuk a visszavágót – jelentette ki Josep Guardiola, a manchesteriek szakvezetője. - Most egy fontos bajnoki mérkőzés vár ránk, ahol bebiztosíthatjuk a bajnoki címünket. A sikeres szereplés a Premier League-ben fontosabb a BL-nél.” „Amikor a PSG volt fölényben, a City játékosai fogaikat összeszorítva küzdöttek, miután fordult a kocka, a hazaiak fegyelmezetlenek voltak, durva szabálytalansággal reagáltak a manchesteri fölényre, ez volt a különbség a csapatok között – írta a Manchester Evening News. A lap a védő Kyle Walkernek adta a legjobb osztályzatot, amit azzal indokolt, hogy az angol válogatott labdarúgó a PSG klasszisai, Mbappé és Neymar ellen is megnyerte a párharcok többségét. „Beérett a Manchester City, Guardiola fiai sikeres érettségi vizsgát tettek – vélte a Daily Telegraph. - Bizonytalan kezdés után a nehezebb időszakokat átvészelve a csapat tanítani való módon fordította a maga javára a mérkőzést.”

„Guardiola a meccs előtt azt kérte a játékosoktól, hogy legyenek türelmesek, bízzanak magukban és élvezzék a párizsi mérkőzést – olvasható a The Guardian beszámolójában. - Az első félidőben türelmesek voltak a fiúk, a másodikban pedig élvezték a találkozót. Ahogy sikerült megfordítani az eredményt, az megmutatta, mennyire hittek a játékosok magukban és az edzőjükben.” A francia lapok is inkább a Manchester Cityt dicsérték és nem a PSG-t bírálták. Robert Pires, korábbi francia válogatott játékos (1998-ban világ-, 2000-ben Európa-bajnok lett) ezt írta a Le Parisienben: „Guardiola játékosai olyan gyorsan helyezték át a súlypontot jobbról balra és vissza, hogy a PSG futballistái képtelenek voltak tartani a tempót, elfáradtak a labda folyamatos üldözésében a második félidőben.” A lap részletes tudósítását azzal zárja, hogy nem kell azonban elkeseredni és a továbbjutás sem úszott még el. „A vereség ellenére maradt még remény, ez a csapat már megmutatta, hogy Manchesterben, Barcelonában és Münchenben is képes nyerni a kontinens legjobbjai ellen.” A LʹEquipe is korábbi válogatott játékost, Mickael Madart kért fel a meccs elemzésére. „Olyan volt a találkozó, mint a PSG szezonja, akadtak álomszerű és pokoli pillanatok – írta Madar. - Az első félidő szinte tökéletes volt, a másodikban semmi sem működött úgy, ahogy kellett volna, talán az egész idény legrosszabb teljesítményét nyújtotta a csapat.” Madar osztályozta is a két együttes játékosait, a legrosszabb jegyet, 3-ast Mbappé kapta, a legjobbat, a 7-est a három gólszerző érdemelte ki.