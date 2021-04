Hamis ajánlóívekkel indult két jelölt a 2018-as parlamenti választáson Komárom-Esztergom megyében

A Tatabányai Törvényszék döntése jogerős.

Emberölés bűntette miatt jogerősen 10 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a Tatabányai Törvényszék azt a férfit, aki leányvári otthonában ölt meg egy nőt – olvasható a bírósági portálon . Az áldozatról korábban a Népszava is megírta : a gyilkos barátjának a nagymamája volt. A vádirat szerint a férfi 2009. január 1-jén, miután összeveszett élettársával, ittas állapotban elment a az asszony leányvári otthonához azzal a céllal, hogy esetleg találkozzon a nő unokájával, akit korábbról ismert. A nagymama leültette a vádlottat a konyhában és alkohollal kínálta. Egy ideig várakoztak, majd miután az unoka nem érkezett meg, a nő többször is távozásra szólította fel a férfit. Az ittas állapotú vádlott elindult kifelé, azonban a többszöri felszólítástól indulatos lett és az előszobában meglökte a nagymamát, aki elesett. – A férfi ezt követően legalább hétszer megütötte a nő fejét, megragadta a nyakát, rátaposott vagy rátérdelt a mellkasára. A bántalmazást követően magára hagyta az előszobában fekvő sértettet és a telek hátsó részén keresztül távozott – írták. Az elhunyt idős asszonyt a családtagjai találták meg négy nap múlva, de az elkövető kilétére több mint 10 évvel később derült fény, így a nyomozás folytatása után 2021 februárjában emeltek vádat. Arról szintén a Népszava írt, hogy a most elítélt piliscsévi férfi jelenleg is jogerős szabadságvesztését tölti amiatt, mert 2013-ban megvert és kirabolt otthonában egy nőt.