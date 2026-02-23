Ellentmondások feszülnek a nyilvánosságban megjelent információk között.
Az érintettek a határozattal szemben a Kúriához fordulhatnak jogorvoslatért.
A feljelentést Oláh Lajos DK-s országgyűlési képviselő tette még 2018-ban, amikor kiderült, hogy ugyanaz a 341 aláírás szerepel a Fidesz és egy kamupárt.
Úgy vágyott politikai karrierre, hogy nem állt mögötte a minimális választói támogatás. Az ügyészség pénzbírsággal díjazná az ügyeskedést.
Négy éve tízezret ért egy vissza nem vitt ív, s azok után 730 milliós, azonban jórészt behajthatatlan büntetést szabtak ki.
Nyilvántartásba is vették őt országgyűlési képviselőjelöltként.
A két férfi így jogosulatlanul vette igénybe az egymillió forintos állami támogatást.
A két nő valahogy hozzájutott a 2014-es választások ajánlóíveinek adataihoz, és nagyüzemi másolásba fogtak az ügyészség szerint.
Harmincnyolc hamis aláírást találtak a mikropárt jelöltjének ajánlóívein, az ügyészség mégsem küldené rács mögé. Bár egyre több eljárás indult hasonló esetekben, csak ritkán ítélnek el valakit.
Ebből még nagyon sok minden nem következik, de azért vannak még számaink a választási irodáktól.
23 országos listát vettek nyilvántartásba az április választásokra. Köztük sok olyan párt is a szavazólapra kerül, amelyről korábban hallani sem lehetett, a vezetői, jelöltjei pedig elérhetetlenek. Ezek a pártok nem a politikai folyamatokba akarnak belefolyni, csupán az állami százmilliókra hajtanak. Egy férfi, aki középvezetői szinten három kamupártban is benne volt, az Indexnek mesélte el, hogy működik a rendszer.
A HírTV szerint az egyik Tolna megyei választóbizottság tagjait megfenyegették, hogy mikor hamis ajánlóíveket találnak, ne jelentsék azokat, mert azzal ők követnének el bűncselekményt.
Választási csalás jeleire bukkantak a képviselőjelölti aláírások ellenőrzésekor a Pest megyei 10-es (azaz a monori) egyéni választókerületben: egyes jelöltek halottaktól származó ajánlásokat adtak le - értesült a 24.hu.
Van, ahol 800, van, ahol csak 70 ajánlóívet kértek ki a jelöltek a választási szervektől, ezeken lehet mától két héten át gyűjteni a jelöltté váláshoz szükséges ajánlásokat a választásra. A versenybe már az első napon 68 jelölő szervezet szállt be, nagy lesz tehát a tolongás az aláírásokért.
A nem végleges adatok szerint 955 ajánlóívet nem vittek vissza az önkormányzati választáson induló jelöltek és jelölőszervezetek.
Öten már biztosan versengenek október 12-én a főpolgármesteri posztért. Tarlós István kihívója lesz a baloldali pártok jelöltje, Falus Ferenc, az LMP-s Csárdi Antal, a jobbikos Staudt Gábor és Magyar György ügyvéd is, aki függetlenként indul. Budapesten a Fidesz, az MSZP, a Demokratikus Koalíció (DK), az Együtt-PM, a Jobbik, az LMP és a Liberálisok állíthatnak kompenzációs listát, így ez a hét szervezet küzd a közgyűlésben elnyerhető kilenc helyért.
A határidőre vissza nem vitt ajánlóívek miatt kiszabott mintegy 92 millió forint bírság alig több, mint egy százalékát, 964 ezer forintot fizettek be az európai parlamenti (EP-) választásra nyilvántartásba vett pártok a Nemzeti Választási Iroda (NVI) számlájára.
Gondolja újra az Országgyűlés a többes ajánlás rendszerét, és térjen vissza a korábbi szabályozáshoz, amelyben a választópolgár csak egy jelöltet ajánlhatott - javasolja a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). Ez derült ki legalábbis Patyi András elnöknek a parlament honlapján olvasható, az országgyűlési választás tapasztalatairól szóló beszámolójából, amelyet ma ismertet a Ház alakuló ülésén.
Bokros Lajost, a Modern Magyarország Mozgalom (MoMa) elnökét meggyőzte a pártjára adott ajánlások harmadik ellenőrzése, és elfogadta, hogy nem tudnak indulni a május 25-i európai parlamenti választáson.
Várhatóan ma dönt az Alkotmánybíróság a győzteskompenzáció miatti alkotmányjogi panaszról. Mint arról beszámoltunk, az Együtt-PM fordult az Ab-hez az ügyben, a szövetség szerint ugyanis a győztes egyéni jelöltekre leadott szavazatok után listáról kiosztott többletmandátumok sértik a választójog egyenlőségét.
A Demokratikus Koalíció beadvánnyal (DK) fordul a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB), mert szerintük a testületnek a támogató aláírások hitelességét is vizsgálnia kellene a májusi európai parlamenti (EP) választás kapcsán.
Több száz ajánlóívet nem vittek vissza a pártok kedden 16 óráig, a határidő lejártáig a Nemzeti Választási Irodához (NVI). A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) várhatóan minden vissza nem vitt ajánlóív után több mint 50 ezer forint bírságot szab ki, így több tízmilliós büntetésekre számíthatnak a mulasztó pártok.
Alig két napjuk maradt a pártoknak arra, hogy összegyűjtsék a májusi európai parlamenti (EP) választáson az induláshoz szükséges legalább 20 ezer érvényes ajánlást; tucatnyi szervezet folytat még aláírásgyűjtést országszerte azért, hogy felkerülhessen a szavazólapra.
A választási szervekhez és a rendőrséghez fordul az ötpárti ellenzéki szövetség, miután egyik jelöltjéhez ismeretlenek olyan aktacsomagot juttattak el, amely vélelmük szerint másolt ajánlóíveket tartalmaz.
Nyílt levélben fordult hétfőn az MSZP elnöke a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökékez, amelyben Mesterházy Attila bejelentést tett a választási jelölésre szolgáló ajánlóívekkel kapcsolatos visszaélésekről, egyben arra kérte Péterfalvi Attilát: vizsgálja ki ezeket a visszaéléseket.
Az ellenzéki összefogás szerint a kormány kötelessége kivizsgálni a gyanús ajánlásokat, miután sajtóértesülések szerint a választási induláshoz szükséges aláírásgyűjtés során több párt visszaélhetett az állampolgárok adataival, meghamisíthatta aláírásukat.
Összesen mintegy 1,86 milliárd forintra büntetik az ajánlóíveket időben vissza nem adó pártokat és független jelölteket az országgyűlési választókerületi irodák - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezetője pénteken az MTI megkeresésére.
Az LMP is országos listát állít a tavaszi országgyűlési választáson - jelentette be pénteki, a Nemzeti Választási Iroda előtt tartott sajtótájékoztatóján Schiffer András társelnök, miután leadta az ehhez szükséges dokumentumokat.
Az új választási törvény alapján a jelöltállítás rendszere alapvetően megváltozott, és most már papíron jóval kisebb követelményt kell teljesítenie az indulni kívánóknak, mint négy évvel ezelőtt - írja jelentésében a Policy Agenda. Vannak azonban olyan szervezetek, amelyeknek még így sem sikerült bebiztosítani egyéni jelöltjeik indulását.