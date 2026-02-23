1000 forint nyolc névért - Interjú egy kamupárt-jelölttel

23 országos listát vettek nyilvántartásba az április választásokra. Köztük sok olyan párt is a szavazólapra kerül, amelyről korábban hallani sem lehetett, a vezetői, jelöltjei pedig elérhetetlenek. Ezek a pártok nem a politikai folyamatokba akarnak belefolyni, csupán az állami százmilliókra hajtanak. Egy férfi, aki középvezetői szinten három kamupártban is benne volt, az Indexnek mesélte el, hogy működik a rendszer.