Nem verték nagydobra, de már vizsgálják a kínai vakcina hatékonyságát

Egyetlen telket se ad a kínai egyetem építésére a főváros, márpedig nehéz lesz enélkül kialakítani a 26 hektáros campust a Diákváros területén.

Az az abszurd helyzet állt elő, hogy a főváros egy kormány által évekig dédelgetett projektet véd egy hirtelen jött másik kormányzati ötlet ellen. A fővárosi önkormányzat továbbra is kész lemondani a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezését a Fudan Egyetem Diákvárosba telepítendő campusa miatt – válaszolta a Népszava kérdésére Karácsony Gergely főpolgármester egy péntek reggeli rendezvényen. Mint mondta: van két évük erre. Az atlétikai stadion építése azonban elég előrehaladott állapotban van ahhoz, hogy a fővárosi hozzájárulás visszavonása már most komoly gondot jelentsen a kormánynak. "De én nem gondot akarok okozni, hanem egy jó projektet akarok a Fudan Egyetem betelepítése helyett" – tette hozzá Karácsony Gergely, aki felháborítónak tartja, hogy a rettenetesen alulfinanszírozott magyar felsőoktatás helyett egy kínai egyetem megvalósításába forgasson bele a magyar kormány ilyen elképesztő mennyiségű adóforintot. "Ha Felcsúton építenék meg, akkor is tiltakoznánk, de ha a Diákvárosból kiszakított területen akarják felhúzni, akkor kétszeresen tesszük" – jelentette ki a főpolgármester, aki most a Népszavának újfent megerősítette, hogy egyetlen telket sem adnak át ilyen célra, márpedig szerinte aligha talál a kormány a Diákváros területén olyan 26 hektárt, amelyben egyetlen ingatlana sincs a fővárosi önkormányzatnak. "Azt persze mindig is tudtuk, hogy a miniszterelnöknek az olimpia fontos és nem a Diákváros, így most, hogy az ötkarikás játékok rendezése beláthatatlan távolságba került, már ez a projekt se érdekes neki. Budapestnek viszont fontos lenne. Ezért állunk ellen minden formában. A tiltakozásnak már eddig is volt némi hatása, hiszen az eredeti tervek szerint az egész Diákváros-projektet a kukába hajították volna, most már csak csonkolni akarják. De ez sem elfogadható, hiszen ha 135 hektárból kivesznek a kínai egyetem építésére 26 hektárt, akkor nyilvánvaló, hogy az eredeti projekt érdemben sérül" – tette hozzá az ellenzéki politikus, aki szerint a céljuk az, hogy ez ne történjen meg. "De azt se tudom mondani, hogy vigyék máshová, mert nem hiszem, hogy egy ilyen beruházást a magyar adófizetők pénzéből kellene finanszírozni" – mondta Karácsony, aki úgy véli, hogy ennyi pénzért a világ bármely egyeteme idejött volna. S ha a Columbia vagy az Oxford Egyetemnek akarna Budapesten campust építeni a kormány, akkor lehet, hogy senki nem tiltakozna ellene, de ezért a kínai intézményért nem áldozzák be ezt a területet. Mint ismeretes a kormány decemberben egy meglehetősen homályos tartalmú határozatban jelentette be, hogy ingatlanokat biztosít a Fudan Egyetem budapesti campusához. A kiszemelt ingatlanok megvásárlására akkor 821 millió forintos keretet határoztak meg. A kormányhatározatban megjelölt törvény nevesítette is a Diákvárost. Egy februári kormányülésen már arról döntöttek a Direkt36 által megszerzett emlékeztető szerint, hogy a hatalmas, 520 ezer négyzetméteres kínai kampus „ a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program helyszínén valósul meg”. Az 540 milliárdosra becsült beruházás jelentős részben kínai alapanyagokból, kínai munkával, kínai hitelből valósulna meg, de a költségeket Magyarország állná, részben a Kínai Fejlesztési Banktól felvett hitelből. A hír heves tiltakozást váltott ki a fővárosi és az érintett ferencvárosi önkormányzatból. Fürjes Balázs, Budapest és a agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkát két hét hallgatás után nagy hirtelen azt kezdte bizonygatni, hogy a campus nem a kollégiumok helyén épül fel, hanem a tartalékzónában. Még egy térképet is bemutatott ennek bizonyítására. Csakhogy a terület ún. mestertervét elkészítő Snohetta építésziroda által készített térképen a tartaléknak szánt területek egészen máshol vannak, a kormány részben a diákszállások helyét adná oda a Fudannak. Az államtitkár által prezentált térkép szerint a kínai egyetem három ütemben valósulna meg. Az első a Nagyvásárteleptől a Kvassay Jenő és a Soroksári út felé eső rész. A második ütemként jelzett területen most részben egy barkácsáruház van, míg a harmadik ütem helyszíne közvetlenül a Kvassay Jenő út melletti sáv. Ezenfelül Észak-Csepelen a Weiss Manfréd út és a közpark között is feltüntettek egy Fudannak szánt területet a szigetcsúcstól kezdődően hosszan elnyúlva. A fentieket meg sem emészthettük, mire kiderült, hogy az egész beruházást átveszi Palkovics László innovációs miniszter, aki a szintén kínai együttműködésben megvalósított Budapest-Belgrád vasút mellett a kínai egyetem kormánybiztosa lett. Palkovics azóta imamalomszerűen ismételgeti: a kollégiumok is megépülnek és a Fudan is, lesz hely mind a kettőre. Csak nem mindegy, melyikre mennyi.