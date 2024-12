Kibertámadások fenyegetik a világot

A kibertámadások egyre nagyobb fenyegetést jelenthetnek a világra. Mindennapi életünket is befolyásolhatják, olyan szektorokra is lesújthatnak, amilyenekre nem is gondolnánk. Rosszabb esetben egy teljes áramhálózat is terroristák ellenőrzése alá kerülhet, aminek beláthatatlan következményei lennének.