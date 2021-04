TASZ: a védettséget igazoló igazolvány igenis diszkriminatív

A kormány döntése, hogy egy napra lehetővé válik a Pfizer vakcinákkal való kampányszerű oltás, az egészségügyi rendszerben dolgozókat is meglepte.

Teljesen váratlanul csütörtök éjfél körül lendítette be a kormányzat az oltási gépezetet a hírrel, hogy pénteken Pfizer vakcinát is kaphatnak azok, akik elég gyorsan jelentkeznek rá. A lépés a rendszerben dolgozókat is meglepte. A bevetett 100 ezer vakcina, az éppen annyi, amennyi a megyei és a centrum kórházak hűtőiben állt és reggelre felolvasztható volt. Ez azt is jelentette, hogy hozzá kellett nyúlni olyan készlethez is, ami a második oltásokra volt félretéve. Azt már reggel sejteni lehetett, hogy bőven több lesz a jelentkező, mint amennyi oltás van. Hiszen például a Péterfy Sándor utcai kórház 1500 vakcinájára már reggel negyed nyolckor megvolt minden jelentkező, miután az egyik hajnali televíziós hírműsorban be is mondták, hogy ott lehet Pfizer oltáshoz jutni. Az igazi roham viszont Orbán Viktor félnyolcas közrádióbeli bejelentése után indult . Ott a miniszterelnök arról beszélt, hogy a 16 és 18 év közöttiek oltása Pfizer-vakcinával az érettségiket követően, május 10-e után indul. Hozzátette: szombattól a Pfizer-vakcinákat félre kell tenni a diákoknak. Így aki pénteken nem kéri, annak legközelebb erre csak hetek múlva lesz erre lehetősége. A mintegy 101 kórházi oltópont zöme reggel nyolctól tette elérhetővé az online felületen az időpontjait, és ezután nem sokkal össze is omlott a rendszer . Később az operatív törzs szokásos tájékoztatóján arról beszélt, hogy felelőtlen emberek terheléses támadást indítottak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér regisztrációs honlapja ellen. A 24.hu-nak nyilatkozó Szöllősi Gábor IT Infrastruktúra szakértő szerint viszont számítani lehetett rá, hogy mindenki rákattan az oldalra, az ilyen rohamokra pedig fel lehet készülni. A Telex pedig emlékeztetett arra , hogy a járvány alatt már hatodszor hivatkozik kibertámadásra a kormány. Mint írták: a támadások bejelentésekor rendre elhangzott, hogy megteszik a szükséges jogi lépéseket, haladéktalanul feljelentést tesznek az elkövetők ellen, ám eddig egyik esetben sem közölték, lett-e ennek eredménye, mire jutottak a nyomozással. Miután nem tudtak az emberek regisztrálni, megpróbáltak az emberek a kijelölt helyszíneken oltáshoz jutni. A Pfizerrel oltó kórházaknál napközben hatalmas sorok keletkeztek . Volt olyan intézmény, ahol az utcán állókat rendre tájékoztatták, hogy még mennyi oltóanyag van, érdemes-e várni. Azzal a kapcsolatban, hogy miért vetette be a kormány váratlanul a Pfizer vakcinát az online regisztrációnál a miniszterelnök reggel azt mondta: ezt az adagot eredtileg az érettségizőknek szánták, de aztán meggondolták: mivel az oltás mellékhatással járhat nem akarták, hogy ez megzavarja az érettségi vizsgájukat. A lapunk által megkérdezett szakemberek más magyarázatot is elképzelhetőnek tartanak Pfizer hirtelen bevetésére. Ugyanis úgy látták, hogy az oltási lendület megakadt miután a Sinopharm nem volt elég vonzó. A Sinopharm kampányoltásban volt olyan hely, ahol a meglévő mennyiségnek csak a felére, majd néhány nap múlva már csak a 10 százalékára volt jelentkező, de végül még ők sem érkeztek meg maradéktalanul az oltás időpontjára. Emiatt kellhetett egy biztos 100 ezres löket, hogy az oltottak száma elérje a kormányfő által szombatra kitűzött négymilliót. Este hat órakor Orbán Viktor Facebook oldalán be is jelentette : teljesítették a tervét meg van a négymillió.