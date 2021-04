Tompán kapták el a gyilkossággal is gyanúsított bécsi ékszerrablót

Belépés védettségi igazolvánnyal vagy orvosi beutalóval lehetséges, és a medencék, szaunák, gőzkabinok kivételével a maszkhasználat is kötelező.

Ütemezett nyitás kezdődik a budapesti fürdőkben, első lépcsőben a Széchenyi, a Gellért, a Rudas, a Lukács, a Paskál és a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő nyitják meg kapuikat május 1-jén. Pünkösdi nyitásra készül a Palatinus és a Pesterzsébeti fürdő, végül június elejétől fogad vendégeket a Dandár fürdő, valamint a Római strand és Pünkösdfürdő – közölte pénteken a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Kiemelték: csak olyan 18 éven felüliek mehetnek a fürdőkbe, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Ennek ellenőrzése az üzemeltető felelőssége és kötelezettsége. A 18 éven aluliak és a gyógyászati szakrendelésre beutalóval érkező vendégek számára nem szükséges a védettségi igazolvány. A 18 éven aluliak kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkezők felügyeletével látogathatják a fürdőket. A védettségi igazolványok ellenőrzését a testhőmérséklet mérésével együtt a fürdők bejáratánál végzik. A járványügyi helyzet miatt számos előírást fokozottan ellenőriznek. Papucs nélkül továbbra sem engedik be a látogatókat a fürdők területére, a pénztárak előtt és a büféknél kötelező a védőtávolság betartása. Belépéskor és a fürdők belterében tartózkodás teljes időtartama alatt – kivéve a medencetérben, szaunában és gőzkabinban – az orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező a vendégek számára. A közlemény szerint a belépők a koronavírus-járvány kitörése előtti árakon érhetők el, és továbbra is lesz lehetőség gyermek, diák és nyugdíjas jegy, illetve a jelentős kedvezményeket nyújtó családi belépők megvásárlására is.