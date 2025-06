Röszkén és Tompán vizsgálja a menekülek helyzetét az ET delegációja

Claude Janizzi, az Európa Tanács (ET) Lanzarote-bizottságának elnöke és delegációja a röszkei és a tompai tranzitzónában a 14-18 év közötti menekültek helyzetét vizsgálja háromnapos magyarországi látogatásán. Erről az elnök számolt be szerdai budapesti sajtótájékoztatóján, amelyen - az MTI híradása szerint azt is közölte: a delegációt a kormány hívta meg, hogy tagjai személyesen győződjenek meg a gyerekek védelméről a tranzitzónákban.