Az uniós pénzügyminiszterek közös reggelin próbálnak megegyezni a magyar pénzek sorsáról és a magyar vétófenyegetés feloldásáról

Egy nappal a magyarországi EU támogatások egy részének felfüggesztéséről és a magyar helyreállítási terv jóváhagyásáról határozni hivatott brüsszeli tanácskozás előtt senki sem merte megjósolni, mit fognak tenni a pénzügyminiszterek: elnapolják-e a döntéseket vagy szavaznak róluk.