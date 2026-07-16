Ez megnyitja az utat több mint 10 milliárd euró RRF-forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,4 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország.
Lakossági napelem- és fűtéskorszerűsítési program indulhat, korszerű vonatok, HÉV-ek, villamosok érkezhetnek, szélerőművek, iskolák épülhetnek a felszabadított uniós támogatásokból, a kormány által frissített Helyreállítási Terv szerint.
Az összeg lényegében lefedi az előzetesen felszabadított 1,4 milliárd eurós uniós forrást.
Eric Maurice szakpolitikai elemző szerint Magyar Péter kétharmados felhatalmazása miatt a Bizottság magas elvárásokat támaszthat felé, hiszen mondhatják, hogy mindenre megvan a lehetősége.
Informálisan egyeztetett Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével.
Ehhez azonban még az Európai Bizottságot is meg kellene győzni.
Mint ahogy a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségét sem törlik el.
A cseh helyreállítási tervből a legnagyobb összegeket arra fordítanák, hogy az ország energiaügyi szempontból függetlenné váljon Oroszországtól. Egyben több pénzt is remélnek az EU-tól.
A határozathozatalt különféle okokból Lengyelország késleltette.
Persze relatív, hogy mi számít a legkiválóbbnak.
Vélhetően az adócsomaggal kapcsolatos lengyel fenntartások késleltetik a hét elején elfogadott uniós megállapodás véglegesítését. Kiderült az is: Gulyás Gergely állításával ellentétben az EU friss hitelfelvétellel segítheti Ukrajnát.
Úgy tűnik, Magyarországot sikerült rávenni a globális minimumadó és az Ukrajnának nyújtandó 18 milliárd eurós segély támogatására is. Nem 7,5 milliárd, hanem csak 6,3 milliárd eurónyi támogatást fagyasztanak be.
Ha egy kérdésben nincs megállapodás, a többiben sincs – jelentette ki Zbynek Stanjura cseh pénzügyminiszter.
Egy nappal a magyarországi EU támogatások egy részének felfüggesztéséről és a magyar helyreállítási terv jóváhagyásáról határozni hivatott brüsszeli tanácskozás előtt senki sem merte megjósolni, mit fognak tenni a pénzügyminiszterek: elnapolják-e a döntéseket vagy szavaznak róluk.
Megszűnhet örökösödési illeték, számos gépjárműadó, de változások jöhetnek az szja-ban is, emelkedhet a nyugdíjkorhatár.
Magyarország addig ne jusson hozzá a felzárkóztatási és helyreállítási támogatásokhoz, amíg azokat korrupcióra és a jogállam megsértésére használhatják – ezt követelik a képviselők.
Egyelőre nincs eredménye, de folyamatosan egyeztetnek a magyar helyreállítási terv elfogadásához szükséges feltételekről. Brüsszelnek is fontos, hogy tető alá hozzák ezt.
1,4 milliárd euróval csökken a Magyarországnak járó vissza nem térítendő támogatás az EU járvány után gazdaságélénkítő alapjából. Ha a feleknek nem sikerül hamarosan megegyezniük, akkor Magyarország még e csökkentett összeg 70 százalékát is elveszítheti.
A szocialista politikus szerint az Orbán-kormány eddig csak „párbajozni, arcoskodni és harcoskodni” bírt az európai közösséggel, ezt az udvariassági látogatások önmagukban nem oldják meg.
Az állásfoglalás aggályosnak tartja, hogy az Európai Bizottság az előtt adott zöld utat a 36 milliárd eurós támogatási programnak, hogy a lengyel vezetés teljesítette volna az elvárt igazságszolgáltatási reformokat.
Rosszul áll Ursula von der Leyen szénája az Európai Parlamentben (EP). A képviselők kedden figyelmeztették, elvárják az általa vezetett Európai Bizottságtól (EB), hogy érvényt szerezzen a jogállami normák maradéktalan betartásának Lengyelországban.
Az Andrzej Duda államfő elfogadott javaslata nyomán rendeződhet az EU-val folytatott jogállamisági vita, és Brüsszel jóváhagyhatja a lengyel helyreállítási tervet is.
A dolgok jelenlegi állása szerint Magyarország addig nem juthatna hozzá az orosz energiaforrásoktól való függőségének csökkentését szolgáló friss uniós forrásokhoz, amíg a brüsszeli intézmények nem hagyják jóvá függőben lévő járványügyi helyreállítási tervét - derült ki magas rangú uniós tisztviselők tájékoztatásából.
A lengyel kormány továbbra sem hajtotta végre az EU Bíróságának ítéletét, amely többek között az alkotmánybíróság új, a bíróság által törvénytelennek ítélt fegyelmi kamarájának felszámolására vonatkozik.
Idén már nem hagyják jóvá a magyar helyreállítási tervet Brüsszelben, és emiatt ugrik a több száz milliárdos előleg is.
A jobbközéphez és a balliberális oldalhoz tartozó képviselők aggodalmuknak adtak hangot, hogy a brüsszeli pénzek ismét el fognak tűnni az Orbán-rendszer süllyesztőjében.
Akár még az idén megérkezhet az előleg az EU járványügyi mentőcsomagjából Magyarországra. A megegyezésre ugyan még várni kell és a határidő is lejár ma, de forrásaink szerint hat héten belül meglesz az egyetértés a helyreállítási tervről.
A bukaresti kormány az első 3,8 milliárd eurót még idén le akarja hívni.
A Magyar Közlönyben megjelent „nyilatkozat” is az uniós testületeket hibáztatja, hogy késnek a helyreállítási pénzek. Van már intézkedési lista is.