Szlovéniában és Bahreinben is elfogadják a magyar védettségi igazolványokat

A külgazdasági és külügyminiszter a Pakisztánból tartó hosszú repülőúton sem tétlenkedett.

- jelentette be szombaton a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter épp pakisztáni útjáról tért haza, ám jelezte, a technológiának köszönhetően a hosszú repülőút sem jelent teljes elszigeteltséget, így sikerült tető alá hozni két újabb megállapodást. Hozzátette, Szlovénia esetében a mai naptól él az egyezség, Bahreinbe azonban csak hétfőtől lehet menni. Hangsúlyozta, nincsen oltóanyaghoz kötött tilalom, így az orosz és kínai vakcinákkal beoltott magyarok ugyanúgy élvezhetik a megállapodások előnyeit. Szijjártó Péter ennek kapcsán megjegyezte: Bahrein volt az első, amelyik a Sinopharm oltóanyagát elkezdte használni, így a magyar szakemberek is sok segítséget kaptak ettől az országtól. Jelezte, a hétvégén több tárgyalást fog folytatni ebben az ügyben és reményét fejezte ki, hogy ezek eredményeképp a jövő héten újabb megállapodásokat tud bejelenteni. A külügyminiszter csütörtökön jelentette be : Szerbiával és Montenegróval már megvan a megállapodás, illetve megkezdték megkezdték az egyeztetéseket Görögországgal és Izraellel is.