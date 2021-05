Hamilton nyerte a Portugál Nagydíjat

A Mercedes hétszeres világbajnoka a futam elején a harmadik helyre visszacsúszott, de így is megnyerte a Portugál Nagydíjat.

A Forma-1-es szezon harmadik futamán, a Portugál Nagydíjon is rendkívül szoros csatát hozott az időmérő edzés, ugyanis a Mercedes finn pilótája, Valtteri Bottas mindössze hét ezredmásodperccel előzte meg másodikként záró csapattársát, Lewis Hamiltont. A harmadik helyről az a Max Verstappen (Red Bull) rajtolhatott, akinek volt egy jobb köre Bottasénál, ám a pálya kiszélesítése miatt elvették tőle azt a köridőt. A rajtot követően nem történt változás az első három helyen, ellenben Carlos Sainz Jr. (Ferrari) megelőzte Sergio Pérezt (Red Bull), így feljött negyediknek. Az 1. kör végén Kimi Räikkönennek (Alfa Romeo) kellett feladnia a versenyt, az autójáról leszakadó törmelékek miatt pedig pályára hajtott a biztonsági autó. A 7. körben indult újra a verseny, majd Verstappen előzte meg Hamiltont. Hátrébb is módosult némiképp a sorrend: Lando Norris (McLaren), Pérez és Sainz követte az első hármast. A 11. körben Verstappen hibázott egy picit, Hamilton pedig kíméletlenül visszavette a második helyet. A 16. körben Pérez előzte vissza Norrist, hátránya ugyanakkor már több mint hét másodperc volt a csapattárs Verstappen mögött. A 20. kör elején Hamilton külső íven előzte meg Bottast, időközben pedig a holland is felzárkózott a finnre. A 22. körben a lágy gumin autózó Sainz indította a kerékcserék sorát, majd egy körrel később érkezett Norris is, aki éppen a spanyol elé tért vissza. Az élen Hamilton egy-két tizeddel folyamatosan távolodott Bottastól, aki nem tudta lerázni Verstappent, de a holland érdemi támadó pozícióba nem tudott kerülni. A 36. percben Verstappen állt ki kereket cserélni, majd egy körrel később jött Bottas is, aki ugyan visszajött elé, de a holland üzem melegebb gumin előzni tudott. A 37. kör végén Hamilton is kereket cserélt, így ideiglenesen Pérez vezette a versenyt. Az 51. percben Hamilton visszaállt az élre, ugyanis megelőzte Pérezt, aki továbbra sem állt még ki kerékcserére. A mexikói egy körrel később kiment a bokszba, ő a többiekkel ellentétben lágyakat kapott a hajrára. A hajrában Bottasnak már nem volt esélye arra, hogy Verstappennel csatázzon, de mivel a finn harmadik helye nem forgott veszélyben, kiállt egy újabb kerékcserére. Egy körrel később Verstappen is így tett, hogy rámenjen a leggyorsabb körért járó egy pontra. Bottas gyorsan meg is autózta a leggyorsabb kört, aztán a hollandnak volt válasza – de négy kerékkel elhagyta a pályát, így elvették az idejét, a finné lett a plusz egy pont. „Egész jó verseny volt, jól sikerült az újraindítás, a végén azonban hiányzott egy kis tempó, Lewis el tudott húzni az élen – jelentette ki a második Verstappen, aki az interjút készítő Paul di Restától tudta meg, hogy nem övé a plusz egy pont. – A kerékcsere után éreztük, hogy nincs tempónk a Mercedeshez képest. Ez egy furcsa hétvége volt a tapadás miatt, meglátjuk, mire leszünk képesek Barcelonában” – tette hozzá a holland pilóta. „Ez egy nagyon nehéz verseny volt, fizikálisan és mentálisan is kimerítő volt – kezdett bele az értékelésbe Hamilton, akinek F1-es pályafutása során ez már a 97. futamgyőzelme. – Nagyon fújt a szél, nem sikerült annyira jól a rajtom. Aztán megelőzött Max, nem voltam boldog. Próbáltam jól helyezkedni, ki tudtam használni a hibáját, aztán korán kellett megelőznöm Valtterit. Nagyon a határon mentem, de sikerült. A következő pár napra hazamegyünk, kicsit próbálunk pihenni, aztán levonjuk a tanulságokat” – tekintett előre a hétszeres világbajnok. „Nagyon nehéz verseny volt, nem sikerült jól, nem volt meg a tempóm. A második szakasz már jobban alakult, de volt valami problémám. Nem tudom, hogy a verseny első szakaszában miért nem volt meg a tempóm” – összegzett a csalódott Bottas, aki mögött Pérez futott be negyedikként. Az ötödik Norris lett, aki továbbra is harmadik az összetettben, majd Chalres Leclerc (Ferrari), és az Alpine duója következett Esteban Ocon, Fernando Alonso sorrendben. A kilencedik Daniel Ricciardo (McLaren), a tizedik Pierre Gasly (Alpha Tauri) lett. A vb egy hét múlva a Spanyol Nagydíjjal folytatódik.