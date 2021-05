Müller Cecília reagált a WHO Sinopharma-vakcina értékelésére

Az országos tisztifőorvos kiemelte, a járványnak még mindig nincs vége, de a harmadik hullám leszálló szakaszában vagyunk.

Nem dőlhetünk hátra, az indiai vírus már itt van a szomszédban, amely a szakértők szerint nagyon gyorsan terjed– állapította meg György István az Operatív törzs keddi tájékoztatóján. A Miniszterelnökség államtitkára az oltási program jelenlegi fázisát ismertette. Úgy fogalmazott, hogy



Ezt azzal magyarázta, hogy az állam mindent megtett azért, hogy mindenki be legyen oltva: biztosítottak ingyen vakcinákat, és időpontot is lehet már foglalni az oltáshoz. Közlése szerint az elmúlt héten két nagy lépés történt: az egyszer beoltottak száma meghaladta a négymilliót, és több mint kétmillió ember már a második oltást is megkapta. A magyar lakosság 43 százaléka be van oltva. A beoltottak száma jelenleg 4 099 495, közülük 2 157 637-en már a második oltást is megkapták. Több mint 4,7 millióan regisztráltak oltásra és 80 százalékuk meg is kapta azt. Már a 16-18 éveseket is lehet regisztrálni oltásra, és mától a Magyarországon élő külföldiek, illetve a TAJ-számmal nem rendelkező külföldön élő és külhoni magyar állampolgárok is tudnak jelentkezni a vakcinára. Az egyadagos Janssen-vakcinákat is elkezdik használni, ezeket a Honvédség oltóbuszai viszik majd ki a településekre. A héten Moderna-szállítmányt is várnak. Kedden érkezett egy nagyobb adag Pfizer-szállítmány, aminek egy részét elteszik a 18 éven alattiak oltásához. A másik részét a második dózisú oltásokra adják ki a háziorvosoknak. Az államtitkár azt kérte, hogy a fiatalok regisztráljanak oltásra a vakcinainfo.gov.hu oldalon május 7-ig, mert csak érvényes regisztrációval tudnak időpontot foglalni . Értesítik majd őket, hogy mikortól tudnak időpontot foglalni, akkor majd csak ők jelentkezhetnek Pfizer-oltásra időpontért. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyarországon élő külföldiek beoltása a magyarok érdeke is, ezért regisztrálhatnak keddtől ők is. A külhoni magyarok oltását azután kezdik, ha az itt élők túl vannak már az oltáson. Úgy véli, hogy most már csak rajtunk múlik, hogy nagyon gyorsan túljussunk az oltásokon és megszűnjenek a járványügyi korlátozások. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője ismertette a rendőrségi adatokat. Eszerint hétfőn 519 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselés figyelmen kívül hagyása, és 79 emberrel szemben a kijárási és közterületi korlátozások megszegése miatt. Hatósági házi karanténban 28 080-an vannak.