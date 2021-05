Kásler Miklós szerint volt olyan intenzív osztály, ahol a betegek 80 százaléka meghalt

A törvényszék egy előkészítő ülést tűzött ki, amelyre mindegyik vádlottat idézte.

Június 30-án, reggel 8:30-kor tartják a Boldog-ügy előkészítő ülését a Fővárosi Törvényszéken – erősítette meg a Telex érdeklődésére az egyik vádlott védője, Novák Péter. Múlt héten a Fővárosi Törvényszék még azt válaszolta a portálnak, hogy az ügyben kitűzték az előkészítő ülés időpontját, azonban a dátumról csak a későbbiekben tudnak felvilágosítást adni, „mivel az idézések kézbesítése még folyamatban van”. Az is kiderült, hogy a törvényszék egy előkészítő ülést tűzött ki, amelyre mindegyik vádlottat idézte. A Központi Nyomozó Főügyészség hat év letöltendő börtönt, ötmilliós pénzbüntetést és 6,6 millió forint értékű vagyonelkobzást kér Boldog István fideszes parlamenti képviselőre, illetve a közügyektől öt évre tiltanák el. Vádiratot hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtottak be a képviselő és nyolc társa ellen. A vádirat lényege szerint „a Boldog Istvánhoz köthető elkövetői kör hivatali helyzetével, befolyásával visszaélve, jogellenesen befolyásolta a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati eredményeit, majd elérték a kivitelezők irányított kiválasztását is”. Mindezekért a vállalkozóktól 2019 májusában húszmillió forintot kaptak. Az ügyben több embert letartóztattak, köztük Boldog jobbkezét , a fideszes önkormányzati képviselő Fehér Petrát is.