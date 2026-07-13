Ebből mintegy kilencezren idősebbek voltak 65 évesnél.
Oroszország fővárosában gyakori halálok a nyitva felejtett nyílászáró. A 62 éves Andrej Badalov, a Transznyefty olajtársaság alelnöke volt. A hatóságok öngyilkosságra gyanakszanak.
A természetes fogyás a 2023. szeptemberi 1938-cal szemben 2989 volt.
Ebben a hónapban 9501 ember halt meg, 6,2 százalékkal, vagyis 628-cal kevesebb, mint egy évvel korábban. 5510 pár kötött házasságot, ami 1,2 százalékkal, 66-tal több a 2023. májusinál.
Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök állítása szerint a bevándorlók matracokat gyújtottak fel egy tüntetésen, amely amiatt robbant ki, hogy megtudták, nem fogják őket beengedni az Egyesült Államokba.
A halálos áldozatok fele öt évesnél fiatalabb gyerek. A tanulmányt vezető London School of Hygiene and Tropical Medicine nevű kutatóegyetem figyelmeztet, az idén akár még súlyosabb lehet a helyzet, 2023 első felében akár 34 ezren is meghalhatnak az aszály következtében.
A tüntetéshullám miatt megszüntetett zárlatok után tarol a Covid, a hatóságok titkolják a halálozások nagy számát.
Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje szerint korábbi szavait az őt támadók hazugsággá tették.
Már határainknál dörömböl a koronavírus indiai variánsa, és egyelőre azt sem tudjuk, hogy miként reagál az elérhető vakcinákra.
Müller Cecília késve küldött adatai is „politikailag manipuláltak” a független országgyűlési képviselő szerint.
Az amerikai kapitalizmus egzisztenciális válságban van. A rozsdaövezetben élő munkások várható élettartama húsz éve csökken, részben a gyógyszeripari legális heroin miatt. A politikai összefonódások biztosítják a folyamatos kínálatot, a neoliberalizmus okozta kilátástalanság pedig a keresletet. A megoldás egy alapjaiban új gazdaság.
Ádvent van, elmélyülést kívánok – felelte egy számára kellemetlen kérdésre az emberi erőforrások minisztere az őt faggató jobbikos Lukács László Györgynek.
A legfrissebb adatok szerint az aktív fertőzöttek száma eléri a 146 171 főt hazánkban.
Beismerik az elmúlt évek egészségpolitikájának kudarcát az onkológiai intézetben készült, lapunk birtokába került nemzeti egészségprogramban. Új tervek vannak, pluszpénz nincs – évente 32-33 ezer ember hal meg rákban.
Több gyermek született, ám többen is haltak meg az év első nyolc hónapjában, mint a múlt év ugyanezen időszakában, a természetes fogyás mértéke növekedett - tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal.