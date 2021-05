Falus Ferenc: Pillanatokon belül hozzánk is megérkezik az indiai mutáns

Számtani sorozatok, halmazok, négyszögek és hatványozás, síkgeometria és logaritmusos egyenlet is szerepelt kedden a két feladatlapon.

Átfogónak, megoldhatónak, de a tavalyinál valamelyest nehezebbnek találták a keddi matematika írásbeli érettségi feladatsorát. Számos igazgató, szaktanár és diák szerint egyes feladatok komoly fejtörést okoztak a vizsgázóknak. Az első feladatlapon egyebek mellett számtani sorozatok, halmazok, valószínűség- és százalékszámítás, négyszögek és hatványozás szerepelt, a második rész feladatai között pedig volt síkgeometria és logaritmusos egyenlet is. Szabó József, a Debreceni Egyetem Kossuth gyakorló gimnáziumának matematikatanára az MTI érdeklődésére azt mondta: iskolájukban mintegy 160-an érettségiztek matematikából középfokon, korrekt, bát a tavalyinál némileg nehezebb feladatokat kaptak a vizsgázók. A diákok véleményét is tolmácsolva közölte: az első rész rövid feladatait 45 perc alatt mindenki megoldotta, ezek senkinek nem okozhattak gondot. A legnagyobb problémát egy kötelezően megoldandó logaritmusos egyenlet jelentette. Bár sok hasonlót megoldottak korábban, ezúttal a feladathoz olyan hosszú szöveg kapcsolódott, hogy egyszerűen megijedtek tőle a diákok, volt, aki el sem tudta kezdeni a megoldást. Hasonló tapasztalatokról számolt be Krizsán Erika, a Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Technikumának igazgatóhelyettese, matematikatanára is: az első részt könnyűnek ítélték a diákok, de a megoldáshoz kellett a 45 perc, de a szöveges logaritmusos feladat megijesztette a fiatalokat. Molnár László, a szolnoki Varga Katalin Gimnázium igazgatója kifejezetten jónak ítélte a középszintű érettségi feladatsort, szerinte jól átfogta a matematika különböző területeit. Azt mondta, szerepeltek benne szöveges feladatok, de mind áttekinthető volt, nem lehetett a megoldással különösebb probléma. Hozzátette, a diákok olyan feladatokat kaptak, amelyekre számítottak, felkészültek voltak, kihasználták a rendelkezésükre álló időt; nem látták, hogy bárki kétségbeesett volna. Kalmár Andrea, a Szolnoki Szakképzési Centrum főigazgatója közölte: tíz iskolájukban csaknem hatszáz diák írt kedden matematika érettségit. Közölte, a pedagógusok és a megkérdezett néhány tanuló is korrektnek ítélte a középszintű matematika feladatsort, amelyben voltak könnyebb és nehezebb feladatok is. – Akadtak olyan feladatok, amelyek a vizsgázók számára fejtörést okozhattak, de azért azok is megoldhatók voltak – tette hozzá. A Nógrád megyei Szécsényben a Közép-magyarországi Agrár Szakképzési Centrum Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban nyolc diák vizsgázott kedden. Itt a jelzések szerint a tanulók úgy látták, hogy míg a magyarérettségi könnyebb volt, mint amire számítottak, a matematika nehezebb volt a vártnál. Filkor Lajos igazgató igazgató szerint ugyanakkor a feladatsorok nem voltak túl nehezek. A salgótarjáni Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikumában 91 saját tanuló vizsgázott kedden és nyolcan javító érettségi vizsgát tettek a kormányhivatal szervezésében. A vizsgáról megoszlott a diákok véleménye: az első feladatlapot sokan nem tartották nehéznek, de kevesellték az időt a megoldásra, a második feladatlapot pedig egyesek nem ítélték nehéznek, míg mások igen. A biztonsági előírások betartása egyik megkérdezett iskolában sem jelentett gondot, volt elég tanterem a vizsgák megrendezésére, a diákok pedig maszk viselésével is vigyáztak egymásra, fegyelmezettek voltak a vizsga megkezdése előtt és a vizsga közben is.