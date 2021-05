Így cseleznék ki Orbánék a ferencvárosi "Fudan-népszavazást"

Az indiai mutáns egyelőre nem jelent meg Magyarországon, de már több környező országban is felbukkant.

Változatlanul a legfontosabb feladatunk, hogy a fertőződést elkerüljük

- erről beszélt szokásos napi fellépésén az országos tisztifőorvos. Müller Cecília azt mondta, Magyarországon elsősorban a brit mutáns fertőz, az indiai verziót még nem azonosították, noha több környező országban azonosították jelenlétét. Ám egyelőre úgy tűnik, nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint a brit verzió. Hangsúlyozta, továbbra is a harmadik hullám leszálló ágában vagyunk. Felhívta arra is a figyelmet, hogy aki három hónapon belül fertőződött meg annak "nem ellenjavallt" ebben az időszakban felvennie az oltást. Akinél gyengén zajlik le a megbetegedést, annak nem olyan erős a védelme, mint azoknál, akik az oltással szerezték azt meg. Szólt arról is, hogy a hétfői nappal elkezdődtek a háziorvosok oltási munkájának kifizetése. 1305 mintegy 92 millió forintban - ez átlagban 70 ezer forintot jelent - ezeket utalják. Később természetesen az áprilisra eső díjazást is ugyanúgy megkapják az érintettek. Jelezte, egyelőre nincs elég információ arról, szükséges-e a harmadik oltás. A gyártók folyamatosan figyelik a védettség idejét. Müller Cecília megjegyezte, még mindig nem tudunk megfelelően kezet mosni, mivel sokszor a "kézhát és a hüvelykujj is kimarad."



Azt is közölte, szerdától lehet időpontot foglalni a Szputnyik vakcináról az EESZT rendszerében.

Az RTL Klub kérdésére elmondta, országosan stagnál a szennyvizekben mért koronavírus-örökítőanyag koncentráció, ám néhol süllyed, néhol csökken. A szakember biztatónak nevezte a helyzetet, amely ugyanakkor törékeny. Azok a fiatalok is regisztrálhatnak oltásra, akik átestek a koronavíruson. Ha valaki azt nem éri el, akkor korábban is jelezheti ebbéli igényét, de csak akkor hívják be, ha betöltötte a 16. életévét.