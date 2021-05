Szerbiában pénzt osztanak azért, ha valaki beoltatja magát koronavírus ellen

A fideszes politikusnak szerint botrányos a Magyarországgal foglalkozó idei jogállamisági jelentést előkészítő delegáció kapcsolattartójának kinevezése.

A Fidesz európai parlamenti képviselői levéllel fordultak az Európai Bizottsághoz, mert álláspontjuk szerint a bizottság Magyar Gábor személyében egy "virtigli baloldali politikai aktivistát" nevezett ki a Magyarországgal foglalkozó idei jogállamisági jelentést előkészítő delegáció kapcsolattartójának - közölte Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője szerdán.

A politikus az MTI-nek eljuttatott videonyilatkozatában emlékeztetett: az Európai Bizottság a 2020-as jogállamisági jelentés kapcsán tárgyilagosságot ígért, ehelyett azonban egy "politikai pamflet" született, ami az európai és a magyar baloldal rágalmait visszhangozta Magyarországgal szemben. Deutsch Tamás szerint "jókora botrány is kerekedett" a politikai elfogultság és a kettős mérce alkalmazása miatt, ezt követően pedig a bizottság azt ígérte, hogy idén független módon, pártatlanul, elfogultságok és előítéletek nélkül, tisztességes eljárás keretében készülnek majd el a jogállamisági jelentések. A Fidesz-KDNP delegációvezetőjének közlése szerint a Magyarországgal foglalkozó idei jogállamisági jelentést előkészítő delegáció kapcsolattartójának Magyar Gábort, az Európai Bizottság egyik főigazgatóságának munkatársát nevezték ki.

"Magyar Gáborral nem az a probléma, hogy Magyar György ismert baloldali ügyvéd-politikus fiáról van szó. A kinevezés attól botrányos, hogy a Magyar Gábor nem egy független uniós tisztviselő, hanem a valóságban egy izgága baloldali politikai aktivista" -fogalmazott Deutsch Tamás.

Felhívta a figyelmet arra: Magyar Gábor egy interjúban Magyarországot egy olyan rezsimnek nevezte, amely már nem felel meg az emberi jogokat tiszteletben tartó demokratikus jogállam követelményeinek. Emellett - folytatta a delegációvezető - Magyar Gábor a "jól ismert baloldali rágalmaknak megfelelően" azt is fejtegette, hogy az alkotmányosság lebontását célzó törekvések következtében az alapjogvédelem szintje is csökkent, valamint hozzátette azt is, hogy az összpontosult politikai hatalom lényegében azt csinál, amit akar. "Magyar Gábor egy virtigli baloldali politikai aktivista, aki Gyurcsány Ferenc és Gyurcsányné rágalmait is sokszor túlszárnyaló, elfogult nyilatkozatokat tett" - jelentette ki Deutsch Tamás. A kormánypárti politikus az eljárást botrányosnak nevezte és közölte: a Fidesz európai parlamenti képviselői ezért az Európai Bizottsághoz fordultak levéllel. Ebben haladéktalanul választ kérnek arra, hogyan várhatja a bizottság, hogy valaki, "aki ilyen elfogult véleménnyel van a magyar kormányról", pártatlanul értékelje a jogállamiság helyzetet, illetve hogyan garantálható a bizottság függetlenségének a szerződésekben rögzített elve egy olyan küldöttel, aki ilyen szoros kapcsolatban áll a baloldallal - ismertette.