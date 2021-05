Letartóztatták apát és fiát, akik a gyanú szerint a válás napján megölték a feleség új párját

Már menetrend szerint közlekedhetnek a járatok a záhonyi vonalon.

Szerda délután 14 órára befejezték az április 20-án Újfehértónál történt balesetet és siklást követő helyreállítást a második sínpáron is, így ismét két vágányon haladhatnak a vonatok Újfehértó és Hajdúhadház között – közölte a Mávinform a honlapján . Már menetrend szerint közlekedhetnek a járatok, nem kell késésekkel számolni a záhonyi vonalon. Egy ember meghalt, hatan megsérültek , amikor egy traktor április 20-án a tilos jelzés ellenére behajtott az egyik fénysorompóval biztosított vasúti átjáróba és összeütközött két arra haladó vonattal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértó közelében. A mezőgazdasági vontató előbb a Debrecenből Záhonyba tartó személyvonattal ütközött, majd a roncsot a másik vágányon a Záhonyból Püspökladányba tartó személyvonat is elgázolta. A balesetben a vontató sofőrje vesztette életét. A két vonaton összesen mintegy húsz utas tartózkodott; az egyik vonat kisiklott, ezen a szerelvényen utazó öt utas és a mozdonyvezető könnyebben megsérült. A MÁV tájékoztatása szerint folyamatosan dolgoztak a vasúttársaság szakemberei a baleset helyszínén . A baleset másnapján a kisiklott személyvonat kocsijait egy 150 tonna teherbírású vasúti daruval visszaemelték a sínekre. A vágányoktól 16 méterre a földbe fúródott 80 tonnás villanymozdony mentése is lezajlott: a jármű felépítményét elválasztották a forgóvázaitól, a sérült kerekeket egy vasúti teherkocsira téve szállították el, a járműszekrényt pedig a sínekre odakészített forgóvázakra emelték rá, és vasúton vontatták el a mozdonyt a helyszínről. A balesetben érintett valamennyi járművet a nyíregyházi járműkarbantartási bázisra szállították Újfehértóról. A kevésbé sérült vágányon a sérült részen kicserélték a betonaljakat és a síneket, majd vasúti nagygépekkel vágányszabályozást végeztek. A balesetben kidöntött helyett egy új felsővezeték-tartóoszlopot állítottak fel, visszaépítették a felsővezetéket a sínpár fölé. Ezen a vágányon április 23-án újraindulhatott a a forgalom . A másik vágányon – amelyiken a szerelvény kisiklott – a pálya nagyobb mértékben rongálódott, a felsővezeték leszakadt, amelyet 300 méteres szakaszon kellett cserélni. A sérült betonaljak helyére újabbakat építettek be, ezt követően javították ki a rongálódott útátjárót, kábeleket fektettek és helyreállították a biztosítóberendezést.