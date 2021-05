A születések száma alig, a halálozásoké viszont jelentősen emelkedett tavaly - világított rá a KSH legfrissebb kiadványa

Horváth-Lugossy Gábor főigazgató arról tájékoztatta a Népszavát, hogy kezdeményezte a botrányos kijelentéseiről elhíresült Gulyás László munkaviszonyának megszüntetését.

A Szegedi Tudományegyetem – mint arról beszámoltunk – kedden este jelentette be, hogy lezárult a Gulyás László egyetemi tanár ellen benyújtott hallgatói panaszok ügyében elrendelt tényfeltáró vizsgálat. Ennek megállapításait mérlegelve és azokra alapozva az egyetem rektora mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Szegedi Tudományegyetem értékrendjével összhangban, meghozta a szükséges munkáltatói intézkedést – állt a közleményben. Bár az egyetem külön kérdésünkre sem részletezte, hogy pontosan mit jelent a „munkáltatói intézkedés”, lapunk értesülései egybevágnak a hvg.hu információjával: Gulyás Lászlót elbocsátották. A professzor nagy vihart kavart rasszista, homofób és szexista kijelentéseivel, amelyekről múlt hónapban elsőként a Szeged.hu adott hírt. Gulyás László egyik online előadásában „cigányozott”, „niggerezett”, az USA alelnökét például „fekete ribancnak” nevezte. Gulyás Lászlótól – aki március 15-én állami kitüntetésben részesült – Áder János köztársasági elnök és Gulyás Gergely miniszter is elhatárolódott. A kitüntetés visszavonására, amelyet a professzor egyebek mellett a „nemzeti, polgári értékrendet közvetítő publikációi” elismeréseként kapott, pillanatnyilag nincs jogszabályi lehetőség. A Magyarságkutató Intézet, ahol Gulyás László tudományos tanácsadói tisztséget töltött be, korábban nem reagált kérdéseinkre. Most azonban ismételt megkeresésünkre Horváth-Lugossy Gábor főigazgató – az „ügyben lefolytatott vizsgálatunk eredményével kapcsolatban” – arról számolt be lapunknak, hogy a Szegedi Tudományegyetem döntésének ismeretében „mi is mérlegeltük, hogy az egyetemen történteknek legyen-e kihatása” a professzornak a Magyarságkutató Intézetben betöltött munkájára. „A döntés a következő: a Magyarságkutató Intézet világos értékrendjére való tekintettel mi sem tudunk közösséget vállalni a magát vállalhatatlan megnyilvánulásokra ragadtató egyetemi tanárral, ezért a mai napon kezdeményeztem munkaviszonyának megszüntetését” – közölte Horváth-Lugossy Gábor. Lapunknak küldött válaszát azzal zárta: „a hazai konzervatív történetírás egyik legjelesebb képviselőjének további kutatómunkájához, amelyet a jövőben már intézetünk kereteink kívül fejt majd ki, sok sikert kívánunk”. Többször próbáltuk elérni Gulyás Lászlót is, aki eddig nem jelzett vissza.