Orbán: Hajrá magyarok!

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezetője a csatorna mögött álló "vallási érdekkörről" beszélt.

Kocsis András mindezt a csatorna egyik műsorában jelentette be. "Kísérő levelében szükségesnek tartotta azt is megemlíteni, hogy az említett médium értelmiségi bojkottjával nem ért egyet. Erre a szomorú elhatározásra azonban az adott okot, hogy a szóban forgó hírhely mögött ugyanaz a vallási érdekkör áll, amely a kormány politikai bábjaként kész volt a Klubrádió helyét Spirit FM nevű csoportjával elfoglalni."

Iványi Gábor arra a kezdeményezésre reagált, amelyet Tamás Gáspár Miklós filozófus hirdetett meg a minap. Mint lapunk is beszámolt róla , a közíró a Klubrádió frekvenciájának elzsákmányolása miatt javasolt ilyen drasztikus lépést. Gondolatának alapvetése az, hogy alapvetése az, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (s rajta keresztül az Orbán-kormány) méltánytalanul és jogellenesen megfosztotta az utolsó ellenzéki rádiót a 92.9 MHz-es frekvenciától és azt az ATV csoporthoz tartozó, a Hit Gyülekezete vonzáskörzetébe tartozó Spirit FM-nek juttatta. A csatorna hírigazgatója is reagált Tamás Gáspár Miklós soraira. Németh S. Szilárd az Indexnek küldött közleményében azt írta , a Spirit FM egy olyan rádió, ahol a hírműsorokban minden politikai oldal, így az ellenzék is komoly megszólalási lehetőséget kap – ezzel a demokratikus nyilvánosság szélesedik, ami kiemelten fontos a közelgő kampányidőszakban. Jelezte, hogy tiszteletben tartja mindenki véleményét, de a hallgatókat arra kérte, a rádiót annak tartalma alapján ítéljék meg. Egyúttal mindenkit biztosított arról, hogy a műsorokat ismerős, tapasztalt szakemberek készítik majd a jövőben is.