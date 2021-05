Szabad szemmel: Míg Orbán retteg a jövő évi választásoktól, az ellenzék új erőre kap

Hosszú évek után a nemzetközi sajtóban nem csak a magyar kormány ámokfutásáról lehet olvasni, hanem az ellenzék törekvéseiről is. Mindkettőből akad bőven.

A magyar miniszterelnök komolyan számol azzal az eshetőséggel, hogy tavasszal elbukja a választásokat. Erről tanúskodik, hogy olyan alapítványokba viszi ki az egyetemeket, amelyeket cimborák irányítanak. Függetlenül attól, hogy több helyen a Fidesz érdekeinek megfelelően vonták meg a szavazókerületek határait, hogy az állami média a párt szólamait harsogja és rövid úton megkurtíthatják az ellenzéki pártok állami támogatását. Vagyis a választások szabadnak, de nem tisztességesnek ígérkeznek. Persze az országot ezzel együtt sem lehet önkényuralomnak minősíteni. Krekó Péter, a Political Capital igazgatója azonban szintén úgy látja, hogy Orbán fél, ezért mély államot épít. Ám az csak egy dolog, ha az ellenzéki pártok győzni tudnak, amire jó 10 év után komoly esélyük van. A neheze azonban csak utána következik, mert meg kell tisztítani Orbán örökségétől az országot. Egy olyan rendszert kell felszámolni, amely a haverok gazdagodását célozza, és amely biztosította a politikus uralmát. Viszont még ennél is nagyobb feladat, hogy Magyarország az utóbbi jó 10 évben – kizárólag negatív okok miatt – jelentős tényező lett Európában. Modellül szolgál a kezdő autokratáknak, Lengyelországtól, Bulgárián át, Szlovéniáig. A lényeg, hogy lerombolják a demokráciát. Az ellenzéknek azonban csak úgy van kilátása a sikerre, ha megőrzi az egységet. Akkor viszont arra mutathat példát, hogy milyen úton kell járni, miután idáig, több mint 10 éven át azt illusztrálta: így nem szabad! E remény fő letéteményese Karácsony Gergely, aki azonban óva inti a jó szándékú Nyugatot a beavatkozástól. Az ugyanis csak lovat adna Orbán alá, aki amúgy is azt hangoztatja, hogy ellenfelei a globalizmus követőiként Brüsszelben veszik át az ukázt. Ellenben jó, ha változik a nemzetközi légkör. Idetartozik, hogy Európa besokallt, amikor a kormányfő megelőzte, hogy kitegyék a szűrét a kereszténydemokrata pártcsaládból, és elővágásként inkább kilépett. Viszont most már nem lehet állítani róla, hogy remekül boldogul az EU-ban. A lap szerint a magyarok erős emberét Karácsony Gergely verheti meg, egy képtelen pártszövetség élén, amint arra már a helyhatósági választások bizonyítékot szolgáltattak. Itt most mindenki indul egy ellen, de a győzelemhez még tisztázni kell, ki legyen Orbán kihívója. Ha a főpolgármester, akkor ő azon lesz, hogy a feltételeket ne a másik fél diktálja, mert a miniszterelnök mindig nagyon él, ha sikerül konfrontációt kiprovokálnia.