Hosszú menet - Még mindig nem tudni, hol csapódik be a Hosszú Menetelés 5B kínai űrrakéta

Európa is belelóg a becslések szerint vasárnaptól várható becsapódás feltételezett sávjába.

Kína múlt csütörtökön a Hosszú Menetelés 5B nevű rakétával lőtte a világűrbe leendő űrállomásának főmodulját, a Tian-het (Mennyei Harmónia). A küldetésbe azonban hiba csúszott: az eszköz ellenőrizetlenül tér vissza a Földre, így a 21 tonnás rakéta több része is becsapódhat, azt azonban még nem lehet tudni, hogy pontosan hova - írja a BBC . Az előzetes becslések szerint a becsapódás várható időpontja a hétvégére esik, ugyanakkor az is elképzelhető, hogy vasárnaptól kezdve bármikor megtörténhet.Mint azt korábban megírtuk , a visszatérést az amerikai űrparancsnokság is követi. Egyes szakértők korábban kijelentették, hogy bár van esély a lakott területre való becsapódásra, de ennél valószínűbb, hogy vízbe esik majd.A landolás pontos helyszíne mellett az sem ismert, hogy a rakéta milyen sebességgel fog becsapódni. Ez attól függ majd, hogy milyen sűrűségű levegővel találkozik a magasban, és az mekkora légellenállást okoz. Ideális esetben a rakéta nagy részének el kellene égnie, de lehetnek olyan, magas olvadáspontú fémek és más ellenálló anyagok, amelyek elérhetik majd a Föld felszínét – írta a BBC Az elszabadult rakéta most „pattog” a légkör felső szakaszán, ettől lassul és veszít a magasságából. Amikor belép a légkörbe, a cső szerkezetű rakétatest felizzik és darabokra szakad, a törmelékei érhetik el a földfelszínt. A hajtómű szerkezetéből azonban nagyobb darabok is egyben maradhatnak.A Föld körül keringő objektumokat vizsgáló radarok adatai alapján úgy tűnik, a rakéta az északi 41,5. és a déli 41.5. szélességi fok között csapódhat be. Ez körülbelül olyan széles terület, mint Afrika észak-déli kiterjedése, bele esik Dél-Amerika nagy része, de északon egészen New Yorkig nyúlik, a keleti féltekén pedig Pekingtől Sydney-ig tart a sáv. Európában a déli államok „lógnak bele” némileg a becsapódás feltételezett sávjába, Magyarországot biztosan elkerüli.Legutóbb, amikor egy Hosszú Menetelés 5B rakéta visszatért a Földre, a rakéta nagy része elégett a légkörbe érve, de egyes darabjai, hosszú fémrudak több épületet megrongáltak Elefántcsontparton, és csak a szerencsének köszönhető, hogy senki nem sérült meg.A rakéta aktuális helyzetét itt lehet nyomon követni.Kína visszautasította azt a vádat, hogy hanyagság okozta a rakéta ellenőrizetlen visszatérését, a sajtóban „hype”-nak minősítették a veszélyekről szóló nyugati híreszteléseket.