Brassó még Drakulát is beveti

Péntektől regisztráció nélkül is megkaphatják az igénylők a koronavírus elleni bármely vakcinát Románia összes oltóközpontjában, ehhez csak a személyi igazolványukat kell felmutatniuk.

Emellett május 11-ig éjjel-nappal nyitva tartanak a katonakórházban kialakított oltóközpontok, ahol ugyancsak bárki előjegyzés nélkül jelentkezhet oltásra. Egyre több az országban az autós oltóközpont is, ahol csak karjukat és személyi igazolványukat nyújtják ki a Pfizerért az igénylők. Sőt, az elsőként megnyílt dévai autósközpontban hétvégétől már biciklisek is behajthatnak. A hadsereg mobil központjai a kistelepülések lakosságát célozták meg, és a magáncégek is elkezdhették alkalmazottaik tömeges oltását a mobil csapatok segítségével.

E hét szerdától kapcsolódtak be a háziorvosok is az oltásba, ők a Johnson and Johnson vakcináját használják. Románia 11 ezer háziorvosából eddig 3035 vállalta a rendelési idő utáni oltást, amit az egészségbiztosítóval kötött külön szerződés alapján végeznek. A huzakodás oka többek között az, hogy keveslik az oltásonkénti 40 lejt (3000 forint), hiszen az adminisztrációt is nekik kell elvégezniük. Sok még a bizonytalanság a szerződések körül is, mert az egészségügyi hatóságok késlekednek, illetve sokan már eleve az oltóközpontokban is dolgoznak. A járványügyi hatóságok az önkormányzatokkal karöltve mindent bevetnek a tragikusan alacsony oltási hajlandóság növelésére. Regisztráció nélküli oltásmaratonokat már hetek óta szerveznek a temesvári úttörő kezdeményezés sikere láttán, mindenhol a Pfizer oltóanyagát használják, mert az AstraZeneca vakcinájával szembeni bizalmatlanság nagymértékben visszavetette a romániaiak oltakozási kedvét. Míg Magyarországon az oltási hajlandóság a 70 százalékot is meghaladja, Romániában ez mindösszesen 38 százalékos. Ezen a hétvégén Aradon például már koncertekkel és tombolával csalogatják az embereket, ahol az autós oltásközpont és az oltásmaraton mellett „házhoz rendelhető” vakcina is lesz. Brassó megye még Drakulát is bevetette közönségcsalogatónak. „Egy vámpírharapás és kész is!” jelszóval oltóközpont nyílik a törcsvári Drakula kastélynál, ahol összekapcsolhatják a koronavírus elleni oltást a hétvégi kirándulással azok, akik a következő egy hónapban felkeresik Románia egyik leghíresebb turista látványosságát. Az itt jelentkezők díszoklevelet is kapnak, illetve ingyen látogathatják meg a Középkori kínzóeszközök című kiállítást, számukra ingyenes parkolóhelyet is fenntartanak.

A bukaresti kormány kezdeményezésére ezen a hétvégén országszerte több magánintézményben is ideiglenes oltóközpont nyílik, más településeken is összekötik az oltakozást különböző kulturális eseményekkel.