Orbán Viktor szerint az oltáson múlik a gazdaság újraindítása

Kórházban 3633 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 420-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 4 261 822, közülük 2 452 603-an már a második oltást is megkapták. Már több mint 4,8 millióan regisztráltak oltásra és 80 százalékuk meg is kapta azt. Az online időpontfoglalóban Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat lehet jelenleg foglalni. Közölték, hogy éjfélkor lezárult a 16-18 évesek regisztrációja a jövő heti oltáshoz, számukra is napokon belül megnyílik az online időpontfoglaló, amelyről külön tájékoztatást fogunk adni. Éjjel újabb 1,2 millió adag Sinopharm vakcina érkezett. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken hivatalosan is jóváhagyta a Sinopharm vakcina vészhelyzeti alkalmazását.