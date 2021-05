Május végére lehet hazai vizsgálati eredmény az oltások védőhatásáról (videó)

Kórházban 3353 embert ápolnak, közülük 403-an vannak lélegeztetőgépen.



Vasárnap reggelre 1145 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 791 709-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 602-re emelkedett – írja a kormányzati tájékoztatóoldal . A gyógyultak száma jelenleg 568 329, az aktív fertőzöttek száma pedig 194 778-re csökkent. 3353 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 403-an vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 288 641, közülük 2 488 118-an már a második oltásukat is megkapták. Eddig több mint 4,8 millióan regisztráltak oltásra és 80 százalékuk meg is kapta azt. Jelenleg az online időpontfoglalóban Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokra lehet jelentkezni. Péntek éjfélkor lezárult a 16-18 évesek regisztrációja a jövő heti oltáshoz, több mint 84 ezer fiatal regisztrált, számukra is napokon belül megnyílik az online időpontfoglaló, amelyről külön tájékoztatást fognak adni. A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal tudják folytatni az oltást.