Fideszes polgármesterek is az ingyenes parkolás eltörlését kérik

Az MSZP-s EP-képviselő szerint, ha a kormányzat csak saját „pancserságát” akarta leplezni a vakcinaregisztráció összeomlása miatt, felelnie kell.

Rémhírterjesztésért eljárást kezdeményezek a kormány ellen – jelentette be Facebook-oldalán Ujhelyi István szocialista európai parlamenti képviselő. Emlékeztetett arra a Népszava által is bemutatott április 30-i esetre, amikor, hiába nyitották meg az online időpontfoglalót a Pfizer-oltásra is, az oldal nem volt elérhető, az oltópontokon pedig országszerte hatalmas sorok, tömegjelenetek alakultak ki. Aznap az operatív törzs tájékoztatóján Kiss Róbert alezredes azt közölte: